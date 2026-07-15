Apple lance les tests publics de son système Siri AI mis à jour

La société Apple a présenté la version bêta publique d'iOS 27, incluant l'une de ses plus grandes mises à jour : l'assistant vocal Siri, entièrement repensé grâce à l'IA. Désormais, les utilisateurs peuvent tester ce système avant sa sortie officielle prévue à l'automne. Il s'agit de la réponse principale d'Apple face à des concurrents comme ChatGPT, Gemini et Claude. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique que.

Avec plus de 2,5 milliards d'appareils actifs dans le monde, le lancement de cette version bêta constitue le plus grand test d'IA de l'histoire d'Apple. Annoncée lors de la conférence WWDC en juin, cette mise à jour transforme Siri, passant d'un simple assistant à un outil puissant capable d'analyser les données sur l'appareil de l'utilisateur.

Nouvelles fonctionnalités et intégration

Le nouveau Siri se distingue non seulement par son apparence, mais aussi par son principe de fonctionnement. Il peut rechercher des informations dans les e-mails, les photos et les messages texte, comprendre ce qui se passe à l'écran et répondre à des questions logiques comme les chatbots modernes. Pour interagir avec Siri, les utilisateurs peuvent utiliser une commande vocale, le bouton latéral, ou glisser vers le bas depuis la Dynamic Island.

Apple a également introduit pour la première fois une application dédiée pour Siri. Cela offre une commodité aux utilisateurs habitués aux interfaces comme ChatGPT ou Gemini. Cependant, selon ixbt.com, comme le système est profondément intégré à chaque partie de l'OS, le besoin d'une application séparée devient presque inexistant. La mise à jour est disponible non seulement sur iPhone, mais aussi sur iPad, Mac, Apple Watch et même Vision Pro.

Base technologique et sécurité

Le système Siri AI repose sur la technologie Apple Intelligence. Bien que l'entreprise ait créé ses Foundation Models en collaboration avec Google, il ne s'agit pas simplement d'une version renommée de Gemini. Apple a utilisé ses propres données et des algorithmes optimisés pour les puces Apple Silicon, garantissant un fonctionnement plus efficace et rapide.

En matière de sécurité, Apple a introduit la technologie Private Cloud Compute. Cela garantit que les données personnelles des utilisateurs ne sont pas stockées sur des serveurs cloud et qu'Apple lui-même ne peut pas y accéder. Les premiers tests montrent que Siri accomplit désormais facilement les tâches suivantes :

Trouver des photos illustrant un événement spécifique dans la bibliothèque;

Résumer le contenu de messages de groupe;

Ajouter automatiquement au calendrier les rendez-vous reçus par message;

Fournir des informations sur la valeur nutritionnelle des produits vus par la caméra.

Bien que la version bêta puisse présenter quelques erreurs ou malentendus, le nouveau Siri devrait devenir une partie intégrante de la vie numérique quotidienne. Pour les utilisateurs, ces mises à jour constituent une étape importante pour accroître la fonctionnalité des appareils, car le système est désormais capable de comprendre des commandes contextuelles plus complexes.