Le champion d'Italie en titre, l'Inter, travaille sur un transfert inattendu. Les Milanais portent un intérêt sérieux au défenseur de Tottenham, Djed Spence. Selon les informations de Fabrizio Romano, les premières discussions entre les clubs ont déjà commencé et le joueur anglais semble enclin à poursuivre sa carrière en Serie A. C'est ce que rapporte Goal.com .

La nécessité de ce transfert pour l'Inter est apparue après le départ de Denzel Dumfries. Le défenseur néerlandais a rejoint le Real Madrid au début du mois. Désormais, l'entraîneur de l'équipe, Cristian Chivu, privilégie la piste Spence, âgé de 25 ans, pour renforcer le flanc droit et défendre le titre de champion. Le joueur lui-même valorise la possibilité de participer régulièrement aux tournois les plus prestigieux d'Europe.

Expérience italienne et carrière relancée

Le football italien n'est pas étranger à Djed Spence. Il a passé la deuxième moitié de la saison 2023-24 en prêt au Genoa, disputant 16 matchs. Cette expérience a été un facteur déterminant pour la direction de l'Inter. Ils estiment qu'il ne faudra pas beaucoup de temps au joueur pour s'adapter à l'environnement de la Serie A, ce qui réduit considérablement le risque lié au transfert.

La carrière de Spence a été quelque peu complexe après son arrivée à Tottenham. Il a dû enchaîner les prêts à Rennes, Leeds United et au Genoa pour trouver sa place. Cependant, la saison dernière, il a prouvé qu'il était prêt pour le haut niveau en participant à 30 matchs avec le club londonien. Actuellement, sa valeur marchande et sa réputation sont au plus haut.

Succès sur la scène internationale

Selon Goal.com, Djed Spence brille non seulement en club, mais aussi avec l'équipe nationale d'Angleterre. Sous la direction de Thomas Tuchel, il est devenu une figure clé des « Three Lions ». Même après une grave blessure à la mâchoire, il a joué avec un masque de protection et a grandement contribué à la victoire de son équipe en quart de finale contre la Norvège.

Actuellement, le joueur se prépare avec l'Angleterre pour la demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Sa vitesse et sa capacité à se projeter vers l'avant ont séduit les recruteurs de l'Inter. Si le transfert se concrétise, ce sera une nouvelle étape majeure dans la carrière de Spence. Un passage à San Siro lui permettrait de jouer régulièrement en Ligue des champions et de lutter pour des titres majeurs.

La direction de l'Inter souhaite conclure le transfert rapidement pour façonner la ligne défensive de la nouvelle saison. Tottenham est prêt à laisser partir le joueur si une offre appropriée est faite. La prochaine phase des négociations est attendue dans les prochains jours.