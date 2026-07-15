Le retour d'un classique : Palit présente une nouvelle GeForce RTX 3060 avec 12 GB de mémoire

Palit, acteur incontournable du marché des cartes graphiques, relance la très populaire GeForce RTX 3060 avec un nouveau design. Baptisé « Le retour d'un classique », ce modèle, nommé GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC, se distingue par sa grande capacité de mémoire vidéo. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

Ce nouveau modèle est équipé de 12 GB de mémoire vidéo, suffisante pour les jeux modernes et les tâches graphiques. Le fabricant souligne que cet appareil est conçu pour offrir aux utilisateurs des performances fiables et stables à un prix abordable. Bien que de nouvelles générations de cartes NVIDIA soient arrivées sur le marché, la RTX 3060 reste populaire grâce à son excellent rapport qualité-prix.

Techniquement, la GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC est basée sur la puce standard RTX 3060 avec une configuration de milieu de gamme. Selon ixbt.com, la carte mesure 247 mm de long et occupe deux slots d'extension dans le boîtier du PC, ce qui en fait un choix adapté aux systèmes compacts et de taille moyenne.

Spécifications techniques et système de refroidissement

Pour assurer un fonctionnement stable, les ingénieurs de Palit ont équipé la carte d'un système de refroidissement composé de deux ventilateurs et de trois caloducs. Une connexion d'alimentation à huit broches (8-pin) est requise. Le design est simple et fonctionnel, sans fioritures inutiles.

Le suffixe « OC » (Overclocked) indique que le modèle est légèrement overclocké en usine. En pratique, cette augmentation n'est que de 0,8 % par rapport au modèle de référence. Bien que cela n'apporte pas de gain de performance significatif, cela garantit une stabilité de fonctionnement à des fréquences élevées.

La série RTX 3060 est l'une des plus vendues parmi les joueurs et les monteurs vidéo. L'arrivée du nouveau modèle Infinity 2 OC offre une opportunité supplémentaire, surtout pour ceux qui souhaitent assembler un PC puissant avec un budget maîtrisé. Le fabricant n'a pas encore révélé le prix officiel, mais il devrait être l'une des offres les plus compétitives du segment.