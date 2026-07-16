La startup Thinking Machines, fondée par Mira Murati, présente son premier modèle d'IA ouvert

La startup Thinking Machines Lab, fondée par Mira Murati, ancienne directrice technique d'OpenAI, a dévoilé sa première plateforme d'intelligence artificielle privée : Inkling. Contrairement aux systèmes fermés de géants comme OpenAI, Anthropic ou Google, Inkling est un modèle à poids ouverts (open-weight). Cela permet aux développeurs externes et aux entreprises de télécharger directement le modèle et de l'adapter à leurs besoins. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le modèle Inkling repose sur une architecture de « mélange d'experts » (mixture-of-experts) et compte au total 975 milliards de paramètres. Cependant, pour optimiser l'efficacité du système et réduire les coûts, seule une partie de ces paramètres — environ 41 milliards — est activée pour chaque tâche spécifique. Le modèle a été entraîné sur 45 trillions de tokens de données textuelles, visuelles, audio et vidéo, lui conférant une capacité d'analyse naturelle dans ces quatre domaines.

Flexibilité et capacités uniques

À ce stade, Inkling ne peut fournir que des résultats textuels, notamment du code informatique et des données structurées. Thinking Machines Lab commercialise ce modèle non pas comme un « produit fini », mais comme un « point de départ » sur lequel les entreprises peuvent travailler. L'idée centrale de l'entreprise est que les systèmes d'IA adaptés aux exigences spécifiques des organisations sont plus efficaces que les modèles « universels » fournis par des laboratoires centralisés.

L'une des caractéristiques uniques du modèle Inkling est que l'utilisateur peut ajuster lui-même son « effort de réflexion » (thinking effort). Si la rapidité est une priorité, l'utilisateur peut réduire le processus de réflexion profonde du modèle, et inversement, augmenter la précision pour des tâches complexes. De plus, au lieu de deviner dans des situations incertaines, le modèle a la capacité d'exprimer ouvertement son incertitude.

Concurrence sur le marché et importance stratégique

Selon ixbt.com, Thinking Machines ne prétend pas que son produit est le modèle le plus puissant du marché. En reconnaissant ouvertement qu'Inkling n'est pas le modèle le plus performant à ce jour, l'entreprise met l'accent sur sa polyvalence et sa flexibilité. Par exemple, lors de tests de programmation, Inkling a obtenu les mêmes résultats que le modèle Nemotron 3 Ultra de NVIDIA tout en consommant trois fois moins de ressources.

Cette approche est en phase avec les idées avancées par Satya Nadella, PDG de Microsoft. Nadella a récemment souligné que les entreprises utilisant des modèles d'IA fermés « paient en réalité deux fois » : d'abord pour l'abonnement, et ensuite en confiant leurs données commerciales confidentielles pour améliorer le modèle. Les modèles ouverts comme Inkling permettent aux entreprises de garder un contrôle total sur leurs données.

En conclusion, l'équipe dirigée par Mira Murati ne cherche pas à concurrencer les chatbots généralistes comme ChatGPT, Claude ou Gemini, mais plutôt le segment professionnel et corporatif. Cela pourrait également être intéressant pour les grandes organisations et les développeurs de logiciels, car Inkling constitue une base solide pour créer des modèles privés localisés et entraînés pour des tâches spécifiques.