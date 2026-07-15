Le RB Leipzig annonce sa décision finale concernant le transfert de Yan Diomande

Le club allemand du RB Leipzig a mis fin à toutes les spéculations concernant l'une de ses plus grandes pépites, Yan Diomande. Malgré l'intérêt des clubs les plus riches et prestigieux d'Europe, le pensionnaire de Bundesliga a officiellement confirmé que l'ailier de 19 ans ne sera pas vendu lors de ce mercato estival. Cette décision a fait grand bruit dans le monde du football, alors que plusieurs grands clubs étaient à la lutte pour le joueur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations diffusées par le journal SPORT BILD, des clubs comme le Real Madrid, Manchester City, Manchester United et Chelsea ont envoyé des demandes concernant la situation du joueur. Cependant, la direction du RB Leipzig a adopté une position ferme sur le prix fixé pour son actif principal. Les responsables du club ont décidé de ne pas s'asseoir à la table des négociations tant qu'une offre d'au moins 100 millions de livres sterling (environ 120 millions d'euros) ne serait pas formulée pour Diomande.

Liverpool a été le participant le plus actif dans cette course, ayant officiellement proposé 67 millions de livres sterling assortis de bonus. Le Paris Saint-Germain s'est également joint à la lutte pour le talentueux joueur. Toutefois, la conjoncture actuelle du marché montre qu'aucun club n'est prêt à franchir la barre des 100 millions de livres. Pour cette raison, la direction de Leipzig, soutenue par le groupe Red Bull, a choisi la stratégie de conserver le joueur dans l'équipe.

Prolongation de contrat et nouveau projet

Le directeur sportif du club, Marcel Schäfer, concentre actuellement toute son attention sur la prolongation du contrat du joueur. Selon le nouvel accord, une augmentation significative du salaire de Diomande est prévue. Bien que le joueur ait ouvertement exprimé son intention de quitter le club pendant la Coupe du Monde, la situation semble avoir changé. Actuellement, l'ailier a accepté de discuter des nouvelles conditions avec Leipzig et de passer une saison supplémentaire en Allemagne.

La confiance de la direction de Leipzig ne repose pas seulement sur des facteurs financiers, mais aussi sur des relations humaines. La saison dernière, Marcel Schäfer a apporté une aide précieuse lors d'une urgence médicale personnelle survenue dans la famille du joueur. Cette générosité est hautement appréciée par Diomande et ses représentants. C'est précisément ce sentiment de gratitude qui est considéré comme l'un des principaux facteurs poussant le joueur à rester dans l'équipe sans entrer en conflit avec le club.

Le nouvel entraîneur de l'équipe, Martín Demichelis, est également entré en action et a personnellement contacté la jeune star. Demichelis a expliqué qu'il placerait Diomande dans l'un des rôles centraux de ses schémas tactiques et qu'il le considérait comme la pierre angulaire du nouveau projet. L'entraîneur prévoit de rencontrer le joueur en tête-à-tête à son retour de vacances pour discuter en détail des plans futurs.

Comme le rapporte GOAL.com, bien que Diomande ait donné des promesses verbales à plusieurs clubs simultanément, l'administration de Leipzig a réussi à éviter une guerre des transferts. Le club vise à ne pas nuire à la réputation future du joueur et à le laisser partir à un moment avantageux pour toutes les parties. Pour l'instant, il est presque certain que les fans de football pourront voir ce talent sur les terrains de Bundesliga pendant une saison supplémentaire.