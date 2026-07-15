Les actions de SpaceX tombent sous le prix de l'IPO avant le vol de Starship

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, traverse une période complexe sur le marché boursier. Après l'IPO (offre publique initiale) retentissante de juin, le prix des actions de la société est tombé pour la première fois sous le seuil fixé de 135 dollars. Cette situation soulève de sérieuses questions concernant la confiance des investisseurs et la stabilité du marché pour le plus grand acteur de l'industrie spatiale. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Mercredi après-midi, les actions de SpaceX ont perdu de leur valeur, descendant jusqu'à 133 dollars par action. Bien que les prix se soient stabilisés autour de 135 dollars par la suite, cette baisse s'inscrit dans la tendance baissière générale observée au cours du dernier mois. Rappelons que lors des premiers jours de cotation, les actions de la société avaient dépassé les 200 dollars, rivalisant en capitalisation boursière avec des géants technologiques comme Amazon et Microsoft.

Instabilité du marché et facteur de « petit flottant »

Selon les experts, plusieurs facteurs expliquent la forte volatilité des actions de SpaceX. Premièrement, seulement 4 % des actions totales de la société sont librement négociables sur la bourse Nasdaq . Cette situation, appelée « petit flottant » dans le jargon financier, signifie que même des opérations d'achat et de vente de faible volume peuvent avoir un impact significatif sur le prix des actions. Deuxièmement, la baisse générale du secteur technologique ces derniers mois et l'attitude prudente des investisseurs face aux plans ambitieux d'Elon Musk jouent également un rôle.

Non seulement les actions, mais aussi la valeur des obligations vendues par la société avant l'IPO ont commencé à baisser. Cela pourrait signifier une pression financière à long terme pour SpaceX. Les acteurs du marché réévaluent la capacité des promesses de Musk sur la « conquête d'autres mondes » à générer des revenus réels.

Essais de Starship et futures IPO

SpaceX se prépare à effectuer dans les prochaines heures le prochain vol d'essai de son plus grand système de fusée, Starship. Ce vol est le premier test technique majeur après l'IPO et pourrait déterminer le sort des actions de la société. Fidèle à sa stratégie traditionnelle de « voler, échouer et corriger » (fly, fail, fix), SpaceX ne prévoit pas de récupération de la fusée cette fois-ci non plus. L'amerrissage simulé dans le golfe du Mexique devrait, dans tous les cas, se terminer par l'explosion des composants de la fusée.

La situation autour de SpaceX est un indicateur important non seulement pour cette entreprise, mais pour l'ensemble du marché technologique. Actuellement, des géants de l'IA comme Anthropic et OpenAI ont également déposé des demandes confidentielles pour leur propre introduction en bourse (IPO). Les investisseurs tentent de prédire, à travers l'exemple de SpaceX, comment ces entreprises technologiques de nouvelle génération se comporteront sur le marché.

En conclusion, les résultats du vol de Starship et l'évolution future du prix des actions détermineront la puissance financière de l'empire d'Elon Musk. Si la baisse se poursuit, cela pourrait également avoir un impact négatif sur les plans d'entrée en bourse d'autres startups de haute technologie.