Thierry Henry explique la domination de l'Espagne : pourquoi Kylian Mbappé et la France ont perdu ?

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Thierry Henry explique la domination de l'Espagne : pourquoi Kylian Mbappé et la France ont perdu ?

La légende du football français Thierry Henry a partagé ses réflexions après la défaite contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Il a souligné que la raison principale pour laquelle Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'ont rien pu faire face à la « Roja » est la philosophie de jeu systémique et établie de longue date de l'adversaire. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Fox Sports, Henry a qualifié la victoire 2-0 de l'Espagne de totalement méritée. Selon lui, les Espagnols ont dominé les Français non seulement au score, mais aussi dans le jeu. Comme le rapporte Goal.com, l'ancien attaquant a particulièrement salué le système de possession de balle espagnol.

« Les Espagnols ont contrôlé le ballon et ont prouvé une fois de plus pourquoi ils sont champions d'Europe. Ils étaient supérieurs à tous les niveaux et la meilleure équipe a gagné. Si vous n'entrez pas dans le match dès le début, il devient très difficile de jouer contre l'Espagne. Une fois qu'ils prennent l'avantage, il est presque impossible de renverser la situation », a souligné Henry.

Système et philosophie immuable dans le football espagnol

Thierry Henry a expliqué que les succès du football espagnol à tous les niveaux ne sont pas le fruit du hasard. Selon lui, du football féminin aux tournois de jeunes et aux Jeux Olympiques, les Espagnols jouent avec le même style, ce qui permet à tout nouveau joueur de s'adapter rapidement à l'équipe.

« J'ai joué contre eux en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Quand j'étais au FC Barcelone, j'ai vu comment ce système fonctionnait de l'intérieur. En Espagne, un joueur sait ce qu'il doit faire dès l'âge de 9 ans. Ils ont fait circuler le ballon sur le terrain comme si l'équipe de France n'existait pas. Ce n'est pas seulement du talent, c'est le produit d'un ADN footballistique façonné au fil des années », déclare l'attaquant légendaire.

Selon Henry, le fait que le deuxième but de l'Espagne ait été marqué après une longue série de passes n'est pas un hasard. Dans cette situation, les défenseurs adverses ont été contraints de courir après le ballon. Il considère comme un grand succès le fait que l'équipe d'Espagne ne change jamais son jeu, quel que soit l'effectif.

Cette défaite doit servir de leçon importante pour l'équipe de France. Selon Henry, l'équipe doit analyser profondément ce qui s'est passé et revenir plus forte pour battre l'Espagne, devenue son nouveau « grand rival ». Aujourd'hui, le football espagnol continue d'établir son hégémonie sur la scène mondiale.

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Jahongir Tursunov
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