Microsoft corrige une faille de sécurité critique dans Age of Empires II

La société Microsoft a corrigé un nombre record d'erreurs et de vulnérabilités dans le cadre de ses dernières mises à jour de sécurité. Il est à noter que parmi les défauts corrigés figure une menace sérieuse dans la version remasterisée du célèbre jeu de stratégie légendaire Age of Empires II. Cette vulnérabilité permettait aux pirates de prendre le contrôle à distance de l'ordinateur de l'utilisateur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les experts en sécurité, ce défaut est considéré comme l'un des problèmes les plus dangereux des 25 ans d'histoire du jeu. Les pirates pouvaient accéder au système de la victime en lui envoyant une invitation de jeu spécialement conçue. D'après iXBT.com et d'autres publications technologiques, ce processus fait partie des nombreuses erreurs détectées à l'aide de l'AI.

Quelle était la nature de la menace ?

Les chercheurs de la firme de cybersécurité Rapid7 ont étudié en détail cette vulnérabilité identifiée sous le code CVE-2026-50663. Il s'est avéré qu'un attaquant pouvait placer des fichiers malveillants sur l'ordinateur d'un utilisateur rejoignant le lobby du jeu. Cela permettait au pirate d'exécuter du code arbitraire à distance (Remote Code Execution) et de prendre le contrôle total de l'appareil.

Des vidéos publiées sur le réseau social X ont démontré le fonctionnement de cette vulnérabilité. Selon celles-ci, il suffisait que l'utilisateur rejoigne la salle de jeu de l'attaquant et accepte automatiquement le contenu généré par l'utilisateur (UCG). Le système passait alors sous le contrôle des pirates.

Pourquoi les joueurs sont-ils ciblés ?

Pour l'instant, il n'existe aucune preuve que cette erreur ait été exploitée à des fins malveillantes dans la réalité. Cependant, les experts de Microsoft avertissent que le ciblage des joueurs est une méthode très efficace pour les cybercriminels. Les passionnés de jeux utilisent souvent des ordinateurs aux caractéristiques techniques puissantes, ce qui offre aux pirates une opportunité idéale pour voler de grandes quantités de données ou obtenir des mots de passe.

Microsoft a déclaré avoir largement utilisé les technologies d'AI pour corriger un nombre record d'erreurs lors de ces mises à jour de sécurité. Les ingénieurs de l'entreprise et les chercheurs externes parviennent à trouver les vulnérabilités cachées dans les codes plus rapidement et plus précisément grâce à l'AI. Cela marque une nouvelle ère dans la garantie de la sécurité des utilisateurs.

Il est recommandé aux fans d'Age of Empires II d'installer immédiatement les dernières mises à jour (patch) du jeu. Cela améliore non seulement la qualité du jeu, mais garantit également la sécurité des données personnelles. L'attention portée par des géants comme Microsoft aux anciens jeux prouve une fois de plus que la cybersécurité est primordiale pour tout logiciel.