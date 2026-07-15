Tuchel n'a pas peur de l'Argentine : « Nous sommes prêts »

Avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, s'est exprimé ouvertement sur l'Argentine. Il a reconnu qu'il est très difficile de battre le champion du monde en titre, mais a souligné que l'Angleterre possède le caractère, la patience et la détermination nécessaires pour relever ce défi.

« Il est très difficile de les battre »

Tuchel n'a pas caché la force de l'équipe argentine. Il a déclaré qu'il connaissait bien certains des joueurs adverses et qu'il avait travaillé avec quelques-uns d'entre eux.

« Ils ont des points forts. Même lorsqu'ils encaissent un but ou que le match devient difficile, ils ne paniquent pas. Il est très difficile de les battre. C'est la réalité », a déclaré Tuchel.

Cette réflexion révèle une vérité fondamentale sur l'Argentine : l'équipe de Scaloni ne dépend pas seulement de la technique ou de Messi. Ils ont la capacité de gagner les grands matchs en « souffrant », avec émotion et discipline.

Tuchel se souvient de l'Argentine au Qatar

Le sélectionneur anglais a déclaré que l'Argentine actuelle ressemble beaucoup à l'équipe d'il y a quatre ans. En 2022, au Qatar, les hommes de Lionel Scaloni sont devenus champions du monde en battant la France aux tirs au but.

Selon Tuchel, l'Argentine a conservé cette cohésion, cet esprit de sacrifice et ce football émotionnel.

Force de l'Argentine Le sens souligné par Tuchel Ne pas paniquer ils ne perdent pas le fil du match même après avoir encaissé un but Cohésion l'équipe travaille pour un objectif commun Émotion donne une force mentale dans les grands matchs Histoire sert de motivation supplémentaire Le facteur Scaloni le système et le style sont préservés

« Nous sommes aussi une équipe riche en émotions »

Tuchel a admis que l'Argentine joue avec émotion, mais a indiqué que l'Angleterre est également prête pour de tels matchs.

« L'Angleterre a assez de patience, de caractère et de volonté pour lutter contre l'Argentine. Nous sommes prêts pour ce duel », a-t-il déclaré.

Cette demi-finale ne sera pas seulement un match tactique pour l'Angleterre. Ici, les nerfs, la pression, la rivalité historique et les petits détails sur le terrain auront une grande importance.

L'histoire devient-elle une pression ?

La rivalité entre l'Angleterre et l'Argentine occupe une place particulière dans l'histoire des Coupes du Monde. La Fédération anglaise de football a noté que les deux équipes se sont déjà rencontrées 5 fois en Coupe du Monde, l'Angleterre en ayant remporté 3.

Mais Tuchel ne veut pas charger l'équipe avec cette histoire comme une pression excessive.

Selon lui, l'Angleterre sait très bien pourquoi elle est ici. L'objectif est simple : jouer sa propre partition en demi-finale et atteindre la finale.

La tâche principale pour l'Angleterre

Il est très dangereux de se précipiter sur le terrain contre l'Argentine. Car des joueurs comme Messi, Álvarez, Mac Allister, Enzo Fernández peuvent changer le destin du match à partir d'un seul espace libre.

L'Angleterre doit agir avec précision sur les points suivants :

• replacement rapide à la perte du ballon ;

• ne pas laisser d'espace confortable à Messi ;

• ne pas laisser de liberté à Paredes et Enzo Fernández au milieu ;

• transition rapide vers l'attaque via Kane et Bellingham ;

• ne pas se laisser emporter par l'émotion et briser l'ordre tactique.

En termes simples, l'Angleterre contre l'Argentine doit lutter non seulement avec ses jambes, mais aussi avec son intelligence.

L'Espagne attend en finale

Le vainqueur de cette demi-finale affrontera l'Espagne en finale. L'Espagne a battu la France 2-0 lors de la première demi-finale pour se qualifier pour le match décisif.

Donc, l'objectif pour l'Angleterre est en deux étapes : d'abord briser le caractère de l'Argentine, puis se préparer contre la possession de balle de l'Espagne.

Pour l'Argentine, c'est un nouveau grand test sur le chemin de la défense du titre.

Un grand signal avant un grand match

Les mots de Tuchel signifient une chose : l'Angleterre respecte l'adversaire, mais n'en a pas peur. L'Argentine, en tant que championne en titre, entrera sur le terrain avec une grande confiance.

Dans ce match, celui qui trouvera son rythme en premier se rapprochera de la finale.

La question principale est maintenant : l'Angleterre pourra-t-elle surmonter l'émotion argentine et le facteur Messi ?