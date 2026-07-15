Luka Modrić prolonge avec le Milan : La légende croate reste en Italie

Après la participation décevante de la sélection croate à la Coupe du Monde 2026, le milieu de terrain expérimenté Luka Modrić a pris une décision définitive concernant son avenir. Selon Sky Sport Italia, le joueur de 40 ans a accepté de prolonger son contrat actuel avec le Milan d'une année supplémentaire. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La direction du Milan et le nouvel entraîneur de l'équipe, Ruben Amorim, considèrent la star croate comme un élément clé du projet sportif. Dès ses premiers jours, Amorim a personnellement échangé avec Modrić, soulignant que son expérience est cruciale pour la période de transition au milieu de terrain. Cette confiance a été l'un des facteurs déterminants pour que le joueur reste à San Siro.

Pour Modrić, le Milan n'est pas un club comme les autres. Il a admis à plusieurs reprises avoir été fan des "Rossoneri" durant son enfance, à l'époque où son compatriote Zvonimir Boban y évoluait. Bien que son contrat ait expiré à la fin de la saison dernière, son attachement émotionnel au club et le nouveau projet tactique l'ont poussé à rester une saison de plus en Lombardie.

Préparation de la nouvelle saison et tournée en Australie

Actuellement en vacances de courte durée, Luka Modrić devrait signer son contrat officiel dans les prochains jours. Selon le programme, il rejoindra la tournée de l'équipe en Australie prévue fin juillet. Ce voyage, qui débutera le 26 juillet, sera une excellente occasion pour s'intégrer avec le nouvel entraîneur et le reste de l'effectif.

Selon Goal.com, la présence de Modrić apporte au Milan un avantage tant sportif que commercial. Après avoir terminé la saison dernière à la cinquième place et manqué la qualification pour la Ligue des Champions, le club vise à lutter pour les premières places en Serie A la saison prochaine. Dans ce contexte, le rôle de leaders comme Modrić est inestimable.

Bien qu'il fêtera ses 41 ans en septembre, Modrić prouve qu'il est dans une forme physique exceptionnelle. La saison dernière, il a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues, totalisant 2864 minutes de jeu. Il compte 2 buts et 3 passes décisives à son actif. Sans sa blessure en mai, ces statistiques auraient pu être encore plus élevées.

Pour rappel, Luka Modrić a rejoint le Milan en tant qu'agent libre en juillet 2025, après une carrière légendaire de 13 ans au Real Madrid. Le milieu de terrain, vainqueur de la Ligue des Champions à 6 reprises avec les Madrilènes, souhaite désormais concentrer toute son attention sur le succès dans le championnat italien.