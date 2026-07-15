Suivez le match Angleterre vs Argentine en direct sur notre site

·110·Sport
Suivez le match Angleterre vs Argentine en direct sur notre site

L'Angleterre et l'Argentine s'affrontent en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La rencontre débutera demain à 00h00 (heure de Tachkent). Les compositions d'équipe des deux formations sont désormais connues.

L'Angleterre évoluera en 4-2-3-1. Jordan Pickford est dans les buts. La ligne défensive est composée de Reece James, John Stones, Marc Guéhi et Djed Spence. Au milieu de terrain, Declan Rice et Elliot Anderson seront épaulés par Morgan Rogers, Jude Bellingham et Anthony Gordon. Harry Kane occupera la pointe de l'attaque.

L'Argentine a opté pour un 4-4-2. Emiliano Martínez gardera les cages. En défense, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero et Nahuel Molina seront titulaires. Au milieu, on retrouve Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes et Giuliano Simeone. En attaque, le duo composé de Julián Álvarez et Lionel Messi sera aligné.

Le vainqueur de ce duel affrontera l'Espagne en finale. L'Espagne s'est qualifiée pour le match décisif après avoir battu la France 2-0 en demi-finale.

Nous assurerons le suivi en direct textuel de ce match entre l'Angleterre et l'Argentine sur notre site. Les buts, occasions dangereuses, cartons, remplacements et faits marquants seront couverts en temps réel.

En direct EN DIRECT
45+4
La première mi-temps est terminée. L'Angleterre et l'Argentine rentrent aux vestiaires sur un score de parité.
45+3
Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes a commis une faute et l'arbitre Ismail Elfath a arrêté le jeu.
45+2
Jude Bellingham (Angleterre) est signalé hors-jeu.
45+1
Au moins 3 minutes ajoutées à la première mi-temps.
42🟨
L'arbitre a adressé un carton jaune au défenseur de l'équipe d'Argentine, Lisandro Martinez.
39
Enzo Fernández a décoché une superbe frappe de loin. L'Argentin a manqué de réussite, son tir est passé au-dessus de la barre transversale.
38🟨
Elliot Anderson (Angleterre) a été averti par l'arbitre.
37
Le coup franc de Reece James avec l'Angleterre termine dans les gants du gardien.
36
Après le coup franc de Reece James, le ballon est allé directement dans les mains du gardien argentin.
35
Djed Spence a eu une belle occasion, mais il était frustré après un centre imprécis dans la surface.
33
John Stones place une tête sur le coup franc, mais le ballon passe largement à gauche du poteau. Le gardien argentin va dégager aux six mètres.
32🟨
Le milieu de terrain argentin Enzo Fernández a commis une faute. L'arbitre lui a adressé un carton jaune.
31
Anthony Gordon a commis une faute, l'arbitre Ismail Elfath a arrêté le jeu et a accordé un coup franc.
30
Anthony Gordon a été averti par l'arbitre Ismail Elfath pour une faute, et un coup franc a été accordé à l'Angleterre.
28
Julian Alvarez a dribblé ses adversaires dans la surface, mais sa passe pour Lionel Messi était trop appuyée. Le ballon est sorti, le gardien anglais va effectuer un six mètres.
25
L'arbitre siffle la fin de la période et les joueurs rentrent aux vestiaires pour une courte pause.
25🟨
Ismail Elfath siffle : Giuliano Simeone est averti d'un carton jaune pour un jeu dangereux sur l'adversaire lors d'une attaque argentine.
24
L'équipe d'Argentine a bien joué et a obtenu un corner.
24
Giuliano Simeone a tenté un centre dans la surface pour l'Argentine, mais les défenseurs ont bloqué sa trajectoire. L'Argentine obtient un corner.
23🟥
Jude Bellingham a reçu un carton rouge pour un jeu dangereux. Ismail Elfath ne tolère pas ce genre de comportement sur le terrain et a sifflé la faute.
22
Morgan Rogers récupère le ballon pour l'Angleterre et élimine un adversaire, mais l'arbitre Ismail Elfath siffle une faute offensive et arrête le jeu.
21
Lionel Messi est signalé hors-jeu sur l'attaque de l'Argentine, l'arbitre de touche lève son drapeau.
20
Emiliano Martinez a intercepté le centre de Reece James et l'attaque anglaise n'a rien donné.
19
Emiliano Martinez a intercepté la passe de Reece James et l'attaque de l'Angleterre a été stoppée.
18
Djed Spence a effectué une percée individuelle pour l'Angleterre, mais le défenseur adverse a bloqué sa course, empêchant toute occasion dangereuse.
17
Djed Spence a effectué une percée en solitaire pour l'Angleterre, mais le défenseur adverse a bloqué sa course et écarté le danger.
15
Anthony Gordon se sentait libre et a tenté de progresser, mais les défenseurs ont dégagé le ballon et écarté le danger.
14
Anthony Gordon a tenté de percer, mais le défenseur adverse a réussi à dégager le ballon.
13
Le match est interrompu en raison d'un hors-jeu du joueur argentin Giuliano Simeone.
10
Elliot Anderson a commis une faute sur l'adversaire et l'arbitre Ismail Elfath a arrêté le jeu.
10
Giuliano Simeone a commis une faute dans la lutte pour le ballon et le jeu est temporairement arrêté. Le joueur argentin a reconnu son erreur et n'a pas protesté.
9
Le défenseur de l'équipe d'Angleterre Reece James a commis une faute. L'arbitre Ismail Elfath a sifflé et arrêté le jeu.
8
Declan Rice a tiré le corner, mais cette attaque de l'Angleterre a été repoussée.
7
Morgan Rogers a adressé un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs argentins ont dégagé. L'Angleterre va tirer un corner.
7
L'arbitre Ismail Elfath siffle. Le joueur argentin Giuliano Simeone commet une faute en attaque. La décision de l'arbitre est maintenue.
6
Julian Alvarez (Argentine) a tenté de transmettre le ballon à son coéquipier, mais les défenseurs l'en ont empêché.
5
Djed Spence a tenté d'éliminer les défenseurs adverses avec un superbe dribble, mais ils ont réussi à récupérer le ballon.
3
Enzo Fernández (Argentine) commet une faute après un engagement trop musclé sur son adversaire.
2
Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes a concédé un coup franc pour une faute grossière. L'arbitre Ismail Elfath était tout près pour voir l'action.
1
Le match a commencé, le coup d'envoi est donné entre l'Angleterre et l'Argentine.
23:59
Le match a commencé ! L'Argentine a donné le coup d'envoi.
23:56
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par l'arbitre principal Ismail Elfath.
23:56
Le match est sur le point de commencer, vous pouvez consulter les compositions d'équipe dans les détails du match.
23:55
Bonjour aux fans de football ! Nous vous ferons vivre en direct les moments les plus intéressants et importants du match entre l'Angleterre et l'Argentine.
AngleterreArgentineLionel MessiHarry KaneFIFA 2026Espagne
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Conflit entre Barcelone et Ronald Koeman : Frenkie de Jong revient avec une grave blessureConflit entre Barcelone et Ronald Koeman : Frenkie de Jong revient avec une grave blessureAujourd'hui, 00:38Thierry Henry explique la domination de l'Espagne : pourquoi Kylian Mbappé et la France ont perdu ?Thierry Henry explique la domination de l'Espagne : pourquoi Kylian Mbappé et la France ont perdu ?Aujourd'hui, 00:10Michael Olise veut le Real Madrid : la question à 200 millions d'eurosMichael Olise veut le Real Madrid : la question à 200 millions d'eurosHier, 23:53Le RB Leipzig annonce sa décision finale concernant le transfert de Yan DiomandeLe RB Leipzig annonce sa décision finale concernant le transfert de Yan DiomandeHier, 23:51Les boxeuses ouzbèkes U23 et U19 ont fait trembler l'Asie à JakartaLes boxeuses ouzbèkes U23 et U19 ont fait trembler l'Asie à JakartaHier, 23:50Anvar Anvarov remporte la médaille d'argent au tournoi de BudapestAnvar Anvarov remporte la médaille d'argent au tournoi de BudapestHier, 23:43
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev