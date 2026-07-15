Suivez le match Angleterre vs Argentine en direct sur notre site

45+4⏱
La première mi-temps est terminée. L'Angleterre et l'Argentine rentrent aux vestiaires sur un score de parité.
45+3
Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes a commis une faute et l'arbitre Ismail Elfath a arrêté le jeu.
45+2
Jude Bellingham (Angleterre) est signalé hors-jeu.
45+1
Au moins 3 minutes ajoutées à la première mi-temps.
42🟨
L'arbitre a adressé un carton jaune au défenseur de l'équipe d'Argentine, Lisandro Martinez.
39
Enzo Fernández a décoché une superbe frappe de loin. L'Argentin a manqué de réussite, son tir est passé au-dessus de la barre transversale.
38🟨
Elliot Anderson (Angleterre) a été averti par l'arbitre.
37
Le coup franc de Reece James avec l'Angleterre termine dans les gants du gardien.
36
Après le coup franc de Reece James, le ballon est allé directement dans les mains du gardien argentin.
35
Djed Spence a eu une belle occasion, mais il était frustré après un centre imprécis dans la surface.
33
John Stones place une tête sur le coup franc, mais le ballon passe largement à gauche du poteau. Le gardien argentin va dégager aux six mètres.
32🟨
Le milieu de terrain argentin Enzo Fernández a commis une faute. L'arbitre lui a adressé un carton jaune.
31
Anthony Gordon a commis une faute, l'arbitre Ismail Elfath a arrêté le jeu et a accordé un coup franc.
30
Anthony Gordon a été averti par l'arbitre Ismail Elfath pour une faute, et un coup franc a été accordé à l'Angleterre.
28
Julian Alvarez a dribblé ses adversaires dans la surface, mais sa passe pour Lionel Messi était trop appuyée. Le ballon est sorti, le gardien anglais va effectuer un six mètres.
25⏱
L'arbitre siffle la fin de la période et les joueurs rentrent aux vestiaires pour une courte pause.
25🟨
Ismail Elfath siffle : Giuliano Simeone est averti d'un carton jaune pour un jeu dangereux sur l'adversaire lors d'une attaque argentine.
24
L'équipe d'Argentine a bien joué et a obtenu un corner.
24
Giuliano Simeone a tenté un centre dans la surface pour l'Argentine, mais les défenseurs ont bloqué sa trajectoire. L'Argentine obtient un corner.
23🟥
Jude Bellingham a reçu un carton rouge pour un jeu dangereux. Ismail Elfath ne tolère pas ce genre de comportement sur le terrain et a sifflé la faute.
22
Morgan Rogers récupère le ballon pour l'Angleterre et élimine un adversaire, mais l'arbitre Ismail Elfath siffle une faute offensive et arrête le jeu.
21
Lionel Messi est signalé hors-jeu sur l'attaque de l'Argentine, l'arbitre de touche lève son drapeau.
20
Emiliano Martinez a intercepté le centre de Reece James et l'attaque anglaise n'a rien donné.
19
Emiliano Martinez a intercepté la passe de Reece James et l'attaque de l'Angleterre a été stoppée.
18
Djed Spence a effectué une percée individuelle pour l'Angleterre, mais le défenseur adverse a bloqué sa course, empêchant toute occasion dangereuse.
17
Djed Spence a effectué une percée en solitaire pour l'Angleterre, mais le défenseur adverse a bloqué sa course et écarté le danger.
15
Anthony Gordon se sentait libre et a tenté de progresser, mais les défenseurs ont dégagé le ballon et écarté le danger.
14
Anthony Gordon a tenté de percer, mais le défenseur adverse a réussi à dégager le ballon.
13
Le match est interrompu en raison d'un hors-jeu du joueur argentin Giuliano Simeone.
10
Elliot Anderson a commis une faute sur l'adversaire et l'arbitre Ismail Elfath a arrêté le jeu.
10
Giuliano Simeone a commis une faute dans la lutte pour le ballon et le jeu est temporairement arrêté. Le joueur argentin a reconnu son erreur et n'a pas protesté.
9⏱
Le défenseur de l'équipe d'Angleterre Reece James a commis une faute. L'arbitre Ismail Elfath a sifflé et arrêté le jeu.
8
Declan Rice a tiré le corner, mais cette attaque de l'Angleterre a été repoussée.
7
Morgan Rogers a adressé un centre dangereux dans la surface, mais les défenseurs argentins ont dégagé. L'Angleterre va tirer un corner.
7
L'arbitre Ismail Elfath siffle. Le joueur argentin Giuliano Simeone commet une faute en attaque. La décision de l'arbitre est maintenue.
6
Julian Alvarez (Argentine) a tenté de transmettre le ballon à son coéquipier, mais les défenseurs l'en ont empêché.
5
Djed Spence a tenté d'éliminer les défenseurs adverses avec un superbe dribble, mais ils ont réussi à récupérer le ballon.
3
Enzo Fernández (Argentine) commet une faute après un engagement trop musclé sur son adversaire.
2
Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes a concédé un coup franc pour une faute grossière. L'arbitre Ismail Elfath était tout près pour voir l'action.
1⏱
Le match a commencé, le coup d'envoi est donné entre l'Angleterre et l'Argentine.
23:59⏱
Le match a commencé ! L'Argentine a donné le coup d'envoi.
23:56
Le match d'aujourd'hui sera dirigé par l'arbitre principal Ismail Elfath.
23:56
Le match est sur le point de commencer, vous pouvez consulter les compositions d'équipe dans les détails du match.
23:55
Bonjour aux fans de football ! Nous vous ferons vivre en direct les moments les plus intéressants et importants du match entre l'Angleterre et l'Argentine.
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