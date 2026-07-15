Suivez le match Angleterre vs Argentine en direct sur notre site

L'Angleterre et l'Argentine s'affrontent en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La rencontre débutera demain à 00h00 (heure de Tachkent). Les compositions d'équipe des deux formations sont désormais connues.

L'Angleterre évoluera en 4-2-3-1. Jordan Pickford est dans les buts. La ligne défensive est composée de Reece James, John Stones, Marc Guéhi et Djed Spence. Au milieu de terrain, Declan Rice et Elliot Anderson seront épaulés par Morgan Rogers, Jude Bellingham et Anthony Gordon. Harry Kane occupera la pointe de l'attaque.

L'Argentine a opté pour un 4-4-2. Emiliano Martínez gardera les cages. En défense, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero et Nahuel Molina seront titulaires. Au milieu, on retrouve Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes et Giuliano Simeone. En attaque, le duo composé de Julián Álvarez et Lionel Messi sera aligné.

Le vainqueur de ce duel affrontera l'Espagne en finale. L'Espagne s'est qualifiée pour le match décisif après avoir battu la France 2-0 en demi-finale.

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