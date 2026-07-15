Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire un retour surprise dans le championnat espagnol

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Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire un retour surprise dans le championnat espagnol

L'attaquant expérimenté gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de connaître un tournant inattendu dans sa carrière. Le joueur, qui a autrefois défendu les couleurs de grands clubs comme Arsenal et Barcelone, est proche d'un retour dans le football espagnol. Cette fois, sa destination pourrait surprendre tout le monde. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par Foot Mercato, l'attaquant, qui a perdu sa place au sein de l'Olympique de Marseille, est en négociations avec le Deportivo La Coruña. Ce club historique espagnol vise à renforcer considérablement son attaque en recrutant Aubameyang.

Difficultés en France et nouveau défi

Pour Aubameyang, qui a été écarté de l'équipe première de Marseille ces derniers mois, ce transfert pourrait être l'occasion idéale de relancer sa carrière. Alors que le club français a entamé un processus de rajeunissement et de restructuration de son effectif, il n'y avait presque plus de place pour l'attaquant de 35 ans. Malgré cela, il continue de démontrer ses qualités de finisseur de haut niveau lors de ses apparitions.

La direction du Deportivo La Coruña croit que l'expérience d'Aubameyang apportera un leadership précieux dans le vestiaire. Ce club, autrefois champion d'Espagne et auteur d'exploits en Ligue des champions, cherche actuellement à retrouver son lustre d'antan. Le transfert d'une star comme Aubameyang témoigne des ambitions sérieuses du club.

Si l'on regarde les statistiques, l'attaquant a participé à 30 matchs toutes compétitions confondues avec Marseille la saison dernière, marquant 10 buts et délivrant 5 passes décisives. Cela prouve qu'il est toujours capable de jouer à un rythme élevé. Son efficacité sur la scène européenne est particulièrement remarquable.

  • 8 matchs en Ligue des champions ;
  • 3 buts marqués ;
  • 4 passes décisives.
Ces chiffres confirment que la vitesse et le sang-froid d'Aubameyang devant le but sont toujours intacts. Le Deportivo prévoit de percer les défenses adverses du championnat espagnol grâce à ces qualités. Si l'accord se concrétise, ce sera l'un des transferts les plus retentissants de la saison pour le football espagnol.

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Jahongir Tursunov
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