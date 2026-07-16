Conflit entre Barcelone et Ronald Koeman : Frenkie de Jong revient avec une grave blessure

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Conflit entre Barcelone et Ronald Koeman : Frenkie de Jong revient avec une grave blessure

Les relations entre le FC Barcelone et l'équipe nationale des Pays-Bas se sont considérablement dégradées en raison de la blessure de Frenkie de Jong. Le club catalan estime avoir été trompé par le staff technique et médical de la sélection concernant l'état de santé de son milieu de terrain. Selon les premières informations, le joueur pourrait être indisponible jusqu'à six mois. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal AS et Goal.com, Frenkie de Jong est revenu au club lundi plus tôt que prévu et a demandé un examen médical en raison d'un fort gonflement au genou droit. Après une brève discussion avec le nouvel entraîneur de l'équipe, Hansi Flick, les examens effectués ont choqué les médecins : le genou du joueur s'est révélé être dans un état d'instabilité totale.

Actuellement, les médecins suspectent une lésion grave des ligaments du genou. Cependant, en raison de l'importante hémorragie interne et du gonflement, il n'a pas été possible d'effectuer une IRM (imagerie par résonance magnétique) immédiate. Le club doit attendre quelques jours que l'œdème diminue avant de pouvoir conclure sur l'étendue exacte de la blessure et la nécessité d'une intervention chirurgicale.

Ronald Koeman et l'irresponsabilité de l'équipe nationale

La direction du FC Barcelone accuse Ronald Koeman et son staff d'avoir délibérément caché des informations. Il s'avère que De Jong a joué les derniers matchs sous injections d'analgésiques, mais les Catalans n'ont pas été informés de la gravité de la situation. Le fait que le joueur ait disputé l'intégralité du match contre le Maroc, prolongations incluses, a particulièrement aggravé la blessure.

Des sources internes au club affirment que Ronald Koeman et Frenkie de Jong doivent fournir des explications sérieuses sur cette situation. Les Catalans accusent la sélection nationale de négligence et d'avoir privilégié des résultats à court terme au détriment de la carrière à long terme du joueur.

Cette affaire a ravivé d'anciens conflits entre les deux parties. Auparavant, Koeman avait accusé la direction du FC Barcelone de mal gérer la santé du joueur, affirmant que c'était la raison pour laquelle De Jong avait manqué le Championnat d'Europe. Désormais, les responsables du club accusent le technicien néerlandais de prendre des « risques inacceptables ».

Parallèlement, des critiques sont également adressées à Frenkie de Jong. La direction du club estime que le joueur aurait dû mieux évaluer ses capacités et arrêter de jouer lorsqu'il ressentait de la douleur. Si une opération est nécessaire, le milieu de terrain sera absent entre 4 et 6 mois, ce qui constitue une perte immense pour le FC Barcelone avant la nouvelle saison.

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Jahongir Tursunov
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