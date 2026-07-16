Lionel Messi répond aux critiques après la victoire contre l'Angleterre

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a partagé ses réflexions après la difficile victoire contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde. Il a souligné qu'une défaite dans ce match aurait pu susciter des critiques injustifiées et sévères, malgré les succès de l'équipe ces dernières années. Messi a salué la détermination de son équipe et a exprimé sa fierté d'atteindre la finale pour la deuxième fois consécutive. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors de la demi-finale intense entre l'Argentine et l'Angleterre, l'Albiceleste s'est imposée 2-1. Malgré un score défavorable en cours de match, les Argentins ont fait preuve de caractère pour renverser la situation. Cette victoire propulse les champions du monde en titre vers une finale décisive contre l'Espagne et confirme une fois de plus leur hégémonie sur la scène internationale.

Dans une interview accordée à TyC Sports, Lionel Messi a souligné que le match contre l'Angleterre avait une importance particulière, bien au-delà d'une simple rencontre. Selon lui, les émotions étaient à leur comble dès l'hymne national, et cette victoire était cruciale non seulement pour les joueurs, mais pour tout le peuple argentin.

Le risque de critiques et la détermination de l'équipe

Messi n'a pas caché qu'en cas de défaite, les fans et les experts auraient pu formuler des reproches infondés. « Nous ne pouvions pas perdre contre l'Angleterre. Même si cette équipe n'a de dettes envers personne, vous connaissez le tempérament des Argentins : ils en demandent toujours plus. Je pense que si nous avions perdu, les gens auraient commencé à dire des absurdités, et nous ne leur avons pas donné cette opportunité », a déclaré l'attaquant.

Selon le capitaine, l'Argentine sentait qu'elle était supérieure sur le terrain, mais dans des matchs de ce niveau, la rivalité historique et la pression jouent un rôle majeur. Lionel Messi a également abordé les doutes concernant la condition physique de l'équipe. Avant le tournoi, plusieurs joueurs clés avaient fait face à des problèmes de blessures, ce qui avait suscité des inquiétudes chez beaucoup.

« Cette victoire ne m'a pas surpris. Je connais bien ces gars et je sais de quoi nous sommes capables. Les gens ont pu avoir des doutes parce que certains de nos joueurs n'étaient pas à leur meilleur niveau. Mais lorsque nous nous unissons autour d'une idée, l'équipe trouve une force supplémentaire. Ils se sont inspirés les uns des autres et ont tout donné », a ajouté Messi.

Ainsi, l'Argentine a remporté une nouvelle victoire importante dans son histoire. Désormais, l'équipe dirigée par Lionel Messi attend la finale contre l'Espagne. Cette victoire a démontré une fois de plus que, pour le football argentin, il ne s'agit pas seulement d'un résultat sportif, mais d'une question de fierté nationale.