Jude Bellingham et la tragédie de l'équipe d'Angleterre à la Coupe du Monde

Le parcours de l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du Monde a connu une fin inattendue et douloureuse. Opposés à l'Argentine en demi-finale, les « Three Lions » ont laissé échapper la victoire dans les dernières minutes, quittant ainsi le tournoi. Cette défaite représente un véritable choc psychologique pour le leader de l'équipe, Jude Bellingham. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors du match disputé au stade d'Atlanta, l'Angleterre menait au score grâce à un but d'Anthony Gordon. Cependant, à l'approche de la fin de la rencontre, l'Argentine a intensifié sa pression, marquant deux fois pour s'imposer 2-1. Bien que la star du Real Madrid, Bellingham, ait porté son équipe tout au long du tournoi, ses efforts n'ont pas suffi pour atteindre la finale.

Selon Goal.com, le milieu de terrain de 23 ans n'a pas pu contenir ses émotions après le match. Pour le joueur, qui a été directement impliqué dans 7 buts durant le tournoi (dont un doublé contre la Norvège), cette défaite est l'un des moments les plus difficiles de sa carrière. Après la défaite en finale de l'Euro 2024 et une saison complexe avec le Real Madrid, Bellingham visait cette fois à mener l'Angleterre vers sa première finale de Coupe du Monde depuis 1966.

L'erreur tactique de Thomas Tuchel et les critiques

Lors de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, a assumé la responsabilité de la défaite. L'entraîneur a reconnu que sa décision de passer à une tactique défensive (schéma à cinq défenseurs) alors qu'ils menaient au score était une erreur. Selon lui, ce changement a rendu l'équipe passive et a permis à l'Argentine de prendre l'initiative.

« Nous avons décidé de passer à cinq défenseurs car il y avait trop d'espaces sur le terrain. L'Argentine a pris des risques et a augmenté le rythme. Nous, au contraire, nous avons reculé par peur de perdre ce que nous avions. En tant qu'entraîneur, je suis responsable de cette erreur », a souligné le technicien allemand.

Malgré cela, le président de la Fédération anglaise de football (FA), Mark Bullingham, continue d'accorder sa pleine confiance à l'entraîneur. Selon les rapports, Thomas Tuchel restera à son poste jusqu'au Championnat d'Europe 2028, dont l'Angleterre sera l'hôte. L'entraîneur lui-même a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de démissionner et qu'il travaillerait jusqu'à la fin de son contrat.

Le message de Bellingham aux supporters

Après la défaite, Jude Bellingham a accordé une interview très sincère et douloureuse. Il a confié aux supporters qu'il était fatigué de répéter les mêmes choses au fil des ans, mais que cette fois, ils étaient vraiment proches du titre. « C'est très douloureux. Je voulais vraiment franchir cette étape avec l'Angleterre. Pour le moment, je n'ai que de la déception et de la douleur, je m'excuse auprès des supporters », a-t-il déclaré.

Cette défaite suscite de grands débats au sein de la communauté du football anglais. Bien que l'effectif et le potentiel de l'équipe aient été jugés élevés, le manque d'expérience et de stabilité tactique dans les moments décisifs a été flagrant. Désormais, les « Three Lions » doivent se concentrer sur les prochains tournois.