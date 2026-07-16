La loi sur la fin de vie assistée officiellement approuvée en France

a approuvé le projet de loi instaurant le droit à l'aide active à mourir (euthanasie). C'est ce qu'a rapporté Le Monde dans son édition.

Selon la nouvelle loi, seuls les citoyens français ou les personnes résidant de manière permanente dans le pays, âgées de plus de 18 ans, peuvent bénéficier de ce droit. L'euthanasie ne s'applique qu'aux patients atteints d'une maladie grave et incurable, souffrant de douleurs physiques ou psychiques intolérables, et dont la souffrance ne peut être soulagée par d'autres moyens.

De plus, la décision du patient doit être totalement volontaire, consciente et confirmée à plusieurs reprises. Toutes les décisions seront examinées par des médecins. En France, des médicaments spécifiques provoquant le décès seront utilisés pour l'euthanasie.

Le projet de loi a été soutenu par 291 députés, tandis que 241 ont voté contre. Le président français Emmanuel Macron a qualifié cette décision de respect d'une promesse faite aux Français en 2022. Il a souligné que les débats sur la loi se sont déroulés dans un esprit de respect mutuel et de manière constructive.

Actuellement, l'euthanasie est autorisée dans 12 pays à travers le monde, dont la Suisse, les Pays-Bas, le Canada, l'Espagne, l'Autriche et le Portugal. Une fois la nouvelle loi entrée en vigueur, la France deviendra le 13e pays sur cette liste.

Les experts notent qu'il existe différentes formes d'euthanasie. Par exemple, dans l'euthanasie indirecte, des analgésiques puissants peuvent accélérer le processus de décès. Dans l'euthanasie passive, les appareils médicaux maintenant le patient en vie sont débranchés à sa demande.