Samsung Galaxy Z Fold 8 et iPhone Ultra : le design des smartphones pliables sera-t-il similaire ?

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Samsung Galaxy Z Fold 8 et iPhone Ultra : le design des smartphones pliables sera-t-il similaire ?

La concurrence entre les deux géants du marché des smartphones, le sud-coréen Samsung et l'américain Apple, atteint un nouveau palier. Des images de maquettes du Samsung Galaxy Z Fold 8 et du premier iPhone Ultra pliable sont apparues en ligne. Ces visuels suggèrent que le design des futurs appareils sera très proche. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations publiées par le célèbre insider UniverseIce, les maquettes des deux appareils donnent l'impression d'avoir été créées par le même fabricant. Même le bloc photo et la forme générale du châssis présentent une ressemblance frappante. Cette situation pourrait indiquer que le design des appareils pliables dans le monde de la technologie a atteint un certain standard.

Spécifications techniques et nouveautés attendues

Le lancement de l'iPhone Ultra, premier smartphone pliable d'Apple, est prévu pour septembre 2026. L'appareil devrait adopter un format « livre » avec un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces. Le gadget devrait également être équipé de deux capteurs de 48 mégapixels et du processeur Apple A20 Pro de nouvelle génération.

Le Samsung Galaxy Z Fold 8 est considéré comme le principal concurrent, dont la sortie est prévue à la même période. Fort de son expérience de plusieurs années, Samsung vise à renforcer la durabilité des charnières et à perfectionner les fonctions de multitâche de l'interface One UI sur son smartphone pliable de huitième génération.

Le choc entre expérience et innovation

Il convient de noter que Samsung est un pionnier sur le segment des smartphones pliables et commercialise déjà avec succès plusieurs générations d'appareils. Bien qu'Apple arrive sur ce marché avec un certain retard, la marque compte s'imposer grâce à son prestige et à son écosystème. Cependant, comme le souligne ixbt.com, il est fort probable que la première génération d'iPhone Ultra rencontre des problèmes d'optimisation et de fiabilité inhérents aux nouvelles technologies.

Cette concurrence est également très intéressante pour les utilisateurs en Ouzbékistan. Actuellement, la série Samsung Galaxy Z Fold est largement disponible dans le pays avec une garantie officielle et des services après-vente. L'arrivée d'un appareil pliable Apple aura certainement un impact significatif sur l'équilibre des prix du marché et sur le choix des consommateurs.

En conclusion, 2026 sera un tournant pour l'industrie des smartphones. Malgré la ressemblance du design, les utilisateurs feront leur choix en fonction de la convivialité du logiciel et de la durabilité à long terme de l'appareil. Samsung devrait démontrer son expérience, tandis qu'Apple mettra en avant sa philosophie de recherche de la perfection.

SamsungAppleiPhone UltraGalaxy Z Fold 8Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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