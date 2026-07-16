Lancement du Starlink V5 : Une nouvelle génération de terminaux plus compacts et économes en énergie

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Lancement du Starlink V5 : Une nouvelle génération de terminaux plus compacts et économes en énergie

La société SpaceX d'Elon Musk a franchi une nouvelle étape révolutionnaire dans le domaine de l'Internet par satellite. Les détails du terminal Starlink V5 de nouvelle génération ont été dévoilés, attirant l'attention des experts par sa taille nettement plus réduite et son efficacité accrue par rapport au modèle précédent. Cette mise à jour contribuera à rendre l'Internet haut débit mondial plus mobile et accessible. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, les dimensions du terminal Starlink V5 sont de 384 x 306 mm. À titre de comparaison, le modèle Standard V4 actuel mesurait 594 x 383 mm. Cette compacité rapproche le nouvel appareil du modèle Starlink Mini, tout en conservant la puissance et les capacités des terminaux pleine taille.

Spécifications techniques et efficacité énergétique

Malgré la réduction de taille, la nouvelle antenne est capable de maintenir des vitesses de transfert de données supérieures à 375 Mbps. Cela offre des capacités suffisantes pour le streaming vidéo 4K et les jeux en ligne. L'un des changements les plus importants concerne la consommation d'énergie : l'appareil consomme désormais en moyenne 35–50 W, ce qui représente une efficacité supérieure de 50 % par rapport au modèle V4.

Le poids de l'appareil a également été considérablement réduit. Le Starlink V5 ne pèse que 1,1 kg, soit 62 % de moins que la génération précédente. Un tel poids facilite le transport du terminal pour les voyages et les expéditions longue distance, ce qui pourrait également offrir plus de confort aux professionnels opérant dans les régions montagneuses et isolées.

Durabilité et nouveau Router Mini

Le nouveau terminal a également été mis à jour pour résister aux conditions météorologiques extrêmes. Il est rapporté qu'il peut supporter des vents violents soufflant jusqu'à 265 km/h. Cet indicateur garantit un fonctionnement fiable de l'appareil dans les espaces ouverts et les climats difficiles.

Parallèlement au terminal, SpaceX a également présenté le Router Mini compact. Ce routeur prend en charge la norme moderne Wi-Fi 6 et permet de créer un système Mesh connectant plusieurs appareils. Selon les experts de l'entreprise, ces innovations simplifieront le processus d'installation des équipements Starlink et accéléreront la popularisation de l'Internet par satellite dans le monde entier.

StarlinkSpaceXElon MuskTechnologieSatellite
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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