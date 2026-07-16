Opta désigne le favori de la finale de la Coupe du Monde 2026 : l'écart est minime

L'Espagne et l'Argentine s'affronteront pour le titre de la Coupe du Monde 2026. Le supercalculateur d'Opta a publié ses prévisions avant le match décisif : le modèle statistique accorde un léger avantage au champion d'Europe.

56,31 % de chances pour l'Espagne

Selon les calculs d'Opta, la probabilité que l'Espagne, dirigée par Luis de la Fuente, devienne championne du monde est de 56,31 %.

Le champion en titre, l'Argentine, se voit attribuer 43,69 % de chances.

Équipe Probabilité de titre Espagne 56,31 % Argentine 43,69 %

Les chiffres donnent l'avantage à l'Espagne, mais l'écart entre les deux équipes n'est pas décisif. Dans plus de quatre scénarios sur dix, l'Argentine l'emporte.

Comment le supercalculateur établit-il ses prévisions ?

Le modèle d'Opta prend en compte le classement des équipes, leurs résultats passés, leurs performances offensives et défensives, ainsi que le niveau des adversaires.

Les prévisions pour la phase à élimination directe sont mises à jour via 25 000 simulations virtuelles. Les probabilités sont recalculées après chaque but et résultat final.

Cependant, dans le football, 56 % de chances ne signifient pas que le trophée est déjà espagnol. Un penalty, une phase arrêtée ou Lionel Messiet une seule de ses passes peuvent rendre tous les algorithmes obsolètes.

Pourquoi l'Espagne est-elle favorite ?

L'Espagne a battu la France, l'un des favoris du tournoi, 2-0 en demi-finale. Mikel Oyarzabal a ouvert le score sur penalty et Pedro Porro a inscrit le deuxième but. L'Espagne a gardé sa cage inviolée lors de cette rencontre. citeturn569142view3

Les principaux atouts de l'équipe de De la Fuente :

possession de balle prolongée ;

contrôle du rythme au milieu de terrain ;

pressing immédiat à la perte du ballon ;

très peu d'erreurs défensives ;

création d'occasions grâce à Lamine Yamal et d'autres joueurs techniques.

Ce n'est pas un hasard si l'Espagne est devenue favorite dans le modèle d'Opta après avoir neutralisé une attaque aussi puissante que celle de la France.

L'Argentine mise sur son caractère plutôt que sur les chiffres

L'Argentine a encaissé un but à la 55e minute contre l'Angleterre en demi-finale et a longtemps été menée au score. Cependant, Enzo Fernández a égalisé à la 85e minute, et Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire à la 90+2e minute.

Lionel Messi a délivré des passes décisives sur les deux buts argentins, prouvant une fois de plus son importance dans les grands matchs. citeturn569142view2

C'est pourquoi il est difficile d'évaluer les chances de l'Argentine à seulement 43,69 %. L'équipe de Lionel Scaloni s'est sortie de situations critiques à plusieurs reprises dans ce tournoi, prouvant sa capacité à renverser le résultat dans les dernières minutes.

Messi et Yamal : le choc des générations

L'un des récits majeurs de cette finale sera la confrontation symbolique entre Lionel Messi et Lamine Yamal.

D'un côté, Messi, qui à 39 ans mène toujours l'attaque argentine en quête d'un deuxième titre mondial consécutif. De l'autre, Yamal, devenu l'un des leaders de la nouvelle génération espagnole.

Un joueur écrit le dernier chapitre d'une carrière légendaire. L'autre commence tout juste à écrire son histoire.

Où et quand aura lieu la finale ?

La finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium, à East Rutherford, dans le New Jersey (États-Unis). Le match débutera à 15h00 heure locale. turn569142view3

L'Espagne cherchera à remporter son deuxième titre mondial après 2010. L'Argentine tentera de défendre son titre de 2022 pour décrocher une quatrième étoile.

Le favori est connu, mais pas le champion

Opta considère l'Espagne comme favorite. Mais l'Argentine possède l'expérience des grandes finales, un caractère solide et Messi, capable de changer le cours d'un match sur une action.

56,31 % est une statistique. Le trophée, lui, se gagne après 90 minutes, voire après les prolongations et les tirs au but.

Pensez-vous que le supercalculateur a raison ou que l'Argentine déjouera à nouveau tous les pronostics ?