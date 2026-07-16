Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Argentine a réalisé une victoire héroïque contre l'Angleterre, décrochant ainsi son billet pour le match décisif du tournoi. Dominants pendant une grande partie de la rencontre, les Anglais ont laissé échapper la victoire dans les dernières minutes. Cette défaite met une fois de plus en lumière les problèmes de préparation mentale de l'Angleterre lors des grands tournois. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

À la 55e minute, Anthony Gordon a ouvert le score pour l'Angleterre après une passe décisive de Morgan Rogers. Après ce but, les « Three Lions » étaient tout proches d'atteindre leur première finale de Coupe du Monde depuis 1966. Cependant, les changements tactiques effectués par l'entraîneur Thomas Tuchel ont complètement inversé le cours du match.

L'erreur tactique de Thomas Tuchel et le jeu défensif

Après avoir pris l'avantage, l'Angleterre a privilégié la défense au lieu de contrôler le jeu. Thomas Tuchel a remplacé le buteur Anthony Gordon par le défenseur Ezri Konsa. L'entrée en jeu ultérieure de deux autres défenseurs a conduit l'Angleterre à « garer le bus » devant sa propre surface. Ce choix tactique a laissé une liberté totale à des joueurs créatifs comme Lionel Messi

L'équipe d'Argentine a intensifié la pression dans les 10 dernières minutes. Lionel Messi a pris les commandes au milieu de terrain et en attaque pour organiser les offensives de son équipe. Résultat, Enzo Fernandez a égalisé à cinq minutes de la fin. Peu après, Lautaro Martinez a marqué le but de la victoire pour l'Argentine sur une passe de Messi.

Les aveux de l'entraîneur et les conséquences

Après le match, Thomas Tuchel a tenté d'expliquer les raisons de la défaite. « Nous n'avons pas été actifs dans aucune structure. Nous avons manqué d'agressivité dans les duels et au pressing. Nous avons également eu des problèmes pour repousser les centres », a souligné l'entraîneur. Selon Goal.com, la tactique trop prudente de Tuchel a brisé les rêves de finale de l'Angleterre.

L'Argentine, quant à elle, se qualifie pour une nouvelle finale de Coupe du Monde dans son histoire. L'équipe menée par Lionel Messi poursuit sa série d'invincibilité en demi-finales. Pour l'Angleterre, cette défaite restera dans l'histoire comme une nouvelle occasion manquée. Les supporters et les experts critiquent vivement les décisions de Tuchel, car l'Angleterre avait l'effectif nécessaire pour rivaliser avec son adversaire.