Partenariat Starlink et NTT Docomo : le Japon en tête de la connectivité spatiale

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Partenariat Starlink et NTT Docomo : le Japon en tête de la connectivité spatiale

Les technologies de communication directe par satellite atteignent une nouvelle étape sur le marché mondial. Le projet Starlink, appartenant à SpaceX, a annoncé un succès majeur en partenariat avec NTT Docomo, le plus grand opérateur de télécommunications du Japon. Selon les dernières données, le nombre d'utilisateurs du service Starlink Direct to Cell dans le pays du Soleil-Levant a dépassé les 5 millions. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Cette technologie permet aux smartphones classiques de se connecter directement aux satellites dans l'espace sans équipement supplémentaire. Selon Ixbt.com, ce chiffre enregistré en juillet 2026 montre à quel point l'intégration entre l'espace et la communication mobile progresse rapidement. NTT Docomo avait lancé ce service en avril 2026.

Des tours mobiles dans l'espace

La particularité de la technologie Starlink Direct to Cell est qu'elle transforme les satellites en orbite en véritables « stations de base volantes ». Grâce à ce système, il est possible d'envoyer des messages, d'utiliser des applications et de transférer des données via des smartphones standards prenant en charge la norme 4G (LTE). Plus important encore, ce service fonctionne de manière stable même dans les zones non couvertes par les tours de télécommunication terrestres traditionnelles.

Les utilisateurs au Japon ont désormais la possibilité de rester connectés même à 12 milles marins des côtes. Cela contribue à améliorer radicalement la qualité de la communication dans les régions montagneuses, les villages isolés et en mer. Le nom NTT Docomo, qui résonne avec le mot japonais « dokomo » (partout), justifie pleinement sa signification grâce à ce partenariat avec Starlink.

Une solution vitale en cas d'urgence

En raison de la situation géographique du Japon et du risque élevé de catastrophes naturelles, un tel système de communication stable revêt une importance stratégique. En cas de dommages aux infrastructures terrestres dus à des séismes ou des tsunamis, les satellites Starlink peuvent servir de source unique pour assurer une communication ininterrompue.

Actuellement, d'autres grands opérateurs japonais, dont SoftBank et KDDI, testent également activement cette technologie. Selon les experts, le signal transmis directement de l'espace vers le smartphone éliminera complètement le concept de « zones mortes » ou de zones sans couverture à travers le monde dans les années à venir.

Pour des pays dotés de régions montagneuses et de vastes déserts comme l'Ouzbékistan, cette technologie promet également de grandes perspectives à l'avenir. Bien que le service ne soit actuellement disponible que dans certains pays, SpaceX continue d'étendre sa couverture mondiale.

StarlinkSpaceXNTT DocomoSatelliteTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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