Xiaomi met fin au support de plus de dix smartphones populaires

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Xiaomi met fin au support de plus de dix smartphones populaires

Le géant technologique chinois Xiaomi a mis à jour sa liste officielle de fin de support (End of Life — EOL). Selon cette mise à jour, l'entreprise a cessé de fournir des mises à jour logicielles pour 10 modèles lancés sous les marques Xiaomi, Redmi et Poco. Cela signifie que ces appareils ne recevront plus de nouvelles fonctionnalités ni de correctifs de sécurité essentiels. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les smartphones et tablettes figurant sur cette liste ne recevront plus de nouvelles versions du système d'exploitation HyperOS, de correctifs de bugs ni de patchs de sécurité mensuels. Cela indique que les données personnelles des utilisateurs et la sécurité des appareils pourraient devenir plus vulnérables avec le temps.

Quels modèles sont concernés par cette liste ?

Parmi les appareils dont la période de support est terminée, on trouve aussi bien des modèles phares que des appareils de milieu de gamme. Les modèles suivants ne seront plus mis à jour :

  • Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12S Ultra ;
  • Les tablettes Xiaomi Pad 6 et Xiaomi Pad 6 Pro ;
  • Poco X5 5G et Poco X5 Pro 5G ;
  • Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E ainsi que Redmi 10 5G.
Il est à noter que les restrictions pour certains modèles concernent des versions régionales spécifiques. Par exemple, l'arrêt des mises à jour pour la série Xiaomi 12 concerne pour l'instant les variantes destinées aux marchés chinois, indonésien et russe, la situation pouvant différer légèrement pour les versions globales. Cependant, après les restrictions régionales, le support des modèles globaux prend généralement fin peu de temps après.

Causes et conséquences de la fin du support

La plupart de ces smartphones sont sur le marché depuis trois ou quatre ans. Par exemple, les modèles Xiaomi 12 et 12 Pro ont été présentés en 2022. Bien que des appareils relativement plus récents comme le Poco X5 et le Redmi Note 12T Pro soient sortis en 2023, leur cycle de vie logiciel a été déclaré terminé.

Xiaomi n'introduit sa politique de support mise à jour et prolongée qu'à partir de 2025. Comme les modèles ci-dessus ont été produits avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles, ils ne bénéficient pas de la garantie de mises à jour à long terme. Cela pousse les propriétaires de modèles populaires comme le Poco X5 Pro à réfléchir au remplacement de leur appareil.

L'arrêt des mises à jour logicielles ne signifie pas que l'appareil cessera de fonctionner immédiatement. Les smartphones continueront d'exécuter toutes leurs fonctions, mais avec le temps, la compatibilité avec les nouvelles applications pourrait diminuer et ils pourraient devenir vulnérables aux cyberattaques. Dans ce cas, les experts recommandent d'être prudent lors de l'utilisation d'applications bancaires et de la manipulation de données personnelles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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