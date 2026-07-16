Robert Lewandowski rejoint la MLS : pourquoi la star polonaise n'a pas voulu rester en Europe ?

L'une des légendes vivantes du football mondial, le buteur polonais Robert Lewandowski, a fait ses adieux au football européen pour rejoindre la MLS en Amérique du Nord. L'attaquant expérimenté a été officiellement présenté comme la nouvelle star du Chicago Fire. Bien que ce transfert ait surpris de nombreux fans, le joueur a expliqué sa décision par un lien émotionnel profond et son respect pour le FC Barcelone. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors de sa première conférence de presse avec sa nouvelle équipe, Robert Lewandowski a clarifié pourquoi il a choisi l'option américaine. Selon lui, après avoir quitté le FC Barcelone, jouer pour un autre club européen était moralement impossible. Le joueur considère son passage dans le club catalan comme le sommet de sa carrière et estime que porter le maillot d'une autre équipe européenne aurait été un pas en arrière.

Le refus des géants européens

Selon Goal.com, l'attaquant de 37 ans a reçu des offres de plusieurs clubs européens prestigieux avant de signer avec le Chicago Fire. Notamment, le géant de la Serie A, la Juventus, ainsi que des équipes turques et portugaises participant régulièrement à la Ligue des champions, ont tenté de recruter le buteur polonais. Cependant, Lewandowski a fermement rejeté toutes les propositions.

« Mes adieux au FC Barcelone ont été très émouvants. Mon amour pour ce club est si fort que je ne pouvais pas m'imaginer dans une autre équipe européenne. Après avoir quitté Barcelone, j'ai compris que ma carrière sur le continent était terminée », a souligné l'attaquant lors de son interview.

Une nouvelle ère pour le Chicago Fire

L'entraîneur du Chicago Fire, Gregg Berhalter, a qualifié l'arrivée de Robert Lewandowski de tournant dans l'histoire du club. Selon lui, la star polonaise sera un exemple pour les jeunes joueurs, non seulement par ses buts, mais aussi par son professionnalisme. Berhalter est convaincu que la condition physique et l'éthique de travail de l'attaquant feront une grande différence au niveau de la MLS.

Selon une citation rapportée par Pilka Nozna, Berhalter déclare : « Nous croyons que Robert aura un impact immédiat sur l'équipe. C'est un véritable modèle de professionnalisme. Après avoir joué au plus haut niveau pendant tant d'années, il a appris à prendre soin de son corps et à maintenir un niveau optimal. Il servira de modèle idéal pour chaque joueur de notre effectif ».

Au cours de sa carrière, Robert Lewandowski a remporté des dizaines de trophées avec des clubs comme le Bayern Munich et le FC Barcelone. Il entame désormais une nouvelle aventure sur les terrains américains. Ce transfert est également suivi de près par les fans de football, car la MLS continue d'attirer l'attention mondiale après les arrivées de Lionel Messi et d'autres stars.