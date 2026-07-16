Image controversée au centre de Téhéran : Trump représenté dans un cercueil

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Image controversée au centre de Téhéran : Trump représenté dans un cercueil

Une fresque murale controversée représentant le président américain Donald Trump a attiré l'attention du public dans la capitale iranienne, Téhéran. Selon les rapports, l'image montre Trump allongé dans un cercueil.

Il est rapporté que des slogans hostiles contre le dirigeant américain sont également inscrits sur la fresque. Cet incident survient alors que les tensions politiques entre Washington et Téhéran se sont intensifiées.

Cette image fait l'objet de vives discussions sur les réseaux sociaux. Certains l'interprètent comme une expression de la position politique de l'Iran vis-à-vis des États-Unis, tandis que d'autres soulignent qu'une telle propagande visuelle radicale pourrait aggraver la situation dans la région.

Pour l'instant, les autorités américaines n'ont pas fait de commentaire officiel sur cette fresque.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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