7 médailles d'or et une victoire collective : l'Ouzbékistan domine l'Asie

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7 médailles d'or et une victoire collective : l'Ouzbékistan domine l'Asie

Le championnat d'Asie de boxe U-19 à Jakarta s'est conclu par une victoire éclatante de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Sur les huit boxeurs ayant atteint la finale, sept ont triomphé lors du combat décisif et ont décroché la médaille d'or.

Sept victoires en huit finales

L'équipe nationale junior d'Ouzbékistan a enregistré un résultat presque parfait lors de la journée des finales. Sept de nos huit représentants sur le ring ont battu leurs adversaires pour devenir champions d'Asie.

Le championnat continental U-19 et U-23, organisé à Jakarta, s'est déroulé du 3 au 16 juillet. Le programme officiel comprenait également les combats finaux masculins et féminins.

De l'Ouzbékistan sept nouveaux champions d'Asie

Les boxeurs médaillés d'or :

Catégorie de poids

Champion d'Asie

-50 kg

Otkirbek Norkosimov

-55 kg

Yelyor Rustamov

-60 kg

Muhammadrizo Ukimov

-75 kg

Suhrob Rahmatullayev

-80 kg

Abror Sharipov

-85 kg

Sardor Bahromkhojayev

-90 kg

Asadbek Sultanboyev

Ces athlètes ont franchi avec succès plusieurs étapes tout au long de la compétition avant d'atteindre la finale. Avant les demi-finales, l'équipe masculine d'Ouzbékistan était déjà l'une des nations ayant qualifié le plus grand nombre de boxeurs pour la phase décisive.

L'argent pour Islom Salikhov, le bronze pour un autre boxeur

Islom Salikhov, participant dans la catégorie +90 kg, n'a pas pu s'imposer en finale et a remporté la médaille d'argent du championnat d'Asie.

Saidkhuja Sadillakhodjayev, dans la catégorie -70 kg, a terminé la compétition avec une médaille de bronze.

Ainsi, le bilan global de l'équipe nationale masculine U-19 d'Ouzbékistan est le suivant :

  • 7 médailles d'or ;

  • 1 médaille d'argent ;

  • 1 médaille de bronze.

L'Ouzbékistan premier au classement général

Sept titres de champion ont permis à l'équipe nationale d'Ouzbékistan d'occuper la première place au classement général. Ce résultat démontre une fois de plus qu'une nouvelle génération talentueuse est en train d'émerger au sein de l'école de boxe du pays.

Le succès des jeunes boxeurs à Jakarta prouve qu'une relève prometteuse se prépare pour les futurs championnats d'Asie, championnats du monde et Jeux Olympiques.

Selon vous, lequel de ces champions pourrait également remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques à l'avenir ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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