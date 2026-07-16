Müller critique l'erreur de l'Angleterre : « Ça me dépasse »

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Müller critique l'erreur de l'Angleterre : « Ça me dépasse »

La défaite de l'Angleterre contre l'Argentine en demi-finale a suscité de vives critiques. L'ancien attaquant de l'équipe d'Allemagne, Thomas Müller, a exprimé son incompréhension face au repli défensif des Anglais après l'ouverture du score.

« Comment ont-ils pu laisser faire ça ? »

Dans une déclaration attribuée à Müller dans les médias, il a sévèrement critiqué l'attitude de l'Angleterre après son but. Selon lui, l'équipe a cédé l'initiative à l'adversaire, permettant à l'Argentine de centrer librement depuis les ailes.

« Je n'arrive pas à y croire et je ne comprends pas : comment l'Angleterre a-t-elle commencé à jouer après avoir marqué ? Comment ont-ils pu laisser l'Argentine enchaîner les centres ? À chaque fois, ils leur ont laissé des situations trop faciles. Ça me dépasse ! » a déclaré Müller.

Ses critiques visaient principalement le repli excessif de l'Angleterre pour préserver le score.

Le match a totalement basculé après le premier but

Après l'ouverture du score par Anthony Gordon à la 55e minute, l'Angleterre semblait proche de la finale. Mais l'Argentine a exercé une pression intense, prenant presque totalement le contrôle du jeu. Durant les 37 minutes séparant le but de Gordon de celui de la victoire de Lautaro Martínez, l'Angleterre n'a eu que 12 % de possession.

L'Argentine a multiplié les centres dans la surface adverse, tandis que l'Angleterre a perdu toute capacité à contre-attaquer ou à conserver le ballon dans le camp adverse.

À la 85e minute, Enzo Fernández a égalisé. Puis, à la deuxième minute du temps additionnel, Lionel Messia délivré un centre que Lautaro Martínez a propulsé au fond des filets de la tête, offrant la victoire 2-1 à l'Argentine.

Tuchel a également admis que l'équipe était devenue trop passive

Après la rencontre, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel n'a pas caché que son équipe avait été trop passive après avoir marqué.

Le coach a expliqué que l'Angleterre avait concédé trop de tirs et de centres. Tuchel a précisé qu'il avait tenté de renforcer la défense, mais qu'il assumait la responsabilité des décisions tactiques qui n'ont pas porté leurs fruits.

Ainsi, les critiques de Müller rejoignent l'analyse d'après-match du sélectionneur anglais : au lieu de chercher à enfoncer le clou, l'équipe a tenté de gérer son avantage et a fini par perdre totalement le fil.

Une dernière chance pour l'Angleterre

Après cette défaite en demi-finale, l'Angleterre affrontera la France pour la troisième place de la Coupe du Monde. L'Argentine, elle, disputera le titre face à l'Espagne.

La médaille de bronze sera l'occasion pour l'Angleterre de terminer sur une note positive. Cependant, le repli défensif et la victoire manquée contre l'Argentine resteront longtemps dans les mémoires.

Selon vous, la défaite de l'Angleterre est-elle due à la passivité des joueurs ou à une mauvaise tactique de Thomas Tuchel ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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