Le géant technologique chinois Huawei continue de restaurer sa position sur le marché des smartphones malgré les sanctions strictes imposées par les États-Unis et la pénurie mondiale de composants. L'entreprise prévoit d'augmenter considérablement le volume de livraison de ses appareils d'ici 2026, ce qui témoigne de la sortie complète de la marque de la crise. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données d'ixbt.com, Huawei vise à augmenter ses ventes de smartphones de 20 % cette année. Des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement indiquent que l'entreprise prévoit de vendre plus de 60 millions de smartphones en 2026. Ce chiffre est bien supérieur aux prévisions précédentes et démontre la confiance croissante de l'entreprise dans ses propres puces et technologies.

Il est à noter que ce succès de Huawei survient dans un contexte de situation complexe sur le marché mondial. Actuellement, de nombreuses marques technologiques sont contraintes de réduire leur volume de production en raison de la hausse des prix des puces mémoire et de la pénurie de composants. Cependant, Huawei parvient à contourner ces obstacles en mobilisant ses ressources internes.

Les concurrents battent en retraite

L'analyse de la situation du marché révèle que d'autres grandes marques fonctionnant sous Android — Honor, Oppo, Vivo et Xiaomi — ont réduit leurs plans de livraison pour 2026 de 15 % à 30 %. Le déficit de puces mémoire et la forte pression exercée par le coût des composants freinent les taux de croissance de ces entreprises.

Pour Huawei, la situation est tout autre. Compte tenu de la forte demande pour le Mate 80 et d'autres modèles phares, l'entreprise a augmenté ses prévisions de 50 millions d'unités pour 2025 de 10 millions supplémentaires pour 2026. Selon les experts, Huawei réalise une croissance même dans un environnement extérieur défavorable grâce aux avancées technologiques obtenues dans ses segments de smartphones et de chipsets.

L'un des fournisseurs de puces a souligné que Huawei reste actuellement le seul client majeur à répondre pleinement aux attentes en termes de volume de commandes et à afficher une dynamique de croissance stable. Cela confirme que l'entreprise rétablit son influence sur le marché intérieur chinois et sur la scène internationale.

Perspectives du marché mondial

Selon les prévisions des sociétés de recherche, seules des marques comme Huawei et Apple pourraient enregistrer des indicateurs de croissance cette année. Les autres fabricants risquent de perdre leurs parts de marché en raison de la hausse des prix des composants.

Le retour des appareils Huawei est également important pour le marché ouzbek. Les nouveaux modèles de la marque restent populaires parmi les consommateurs locaux grâce à leurs appareils photo de haute qualité et à leur écosystème indépendant. L'augmentation du volume de production de l'entreprise contribuera à renforcer la concurrence sur notre marché et à élargir les options de choix pour les utilisateurs.

En conclusion, on peut dire que l'exemple de Huawei montre que les sanctions, au lieu d'affaiblir l'entreprise, l'ont poussée à créer sa propre indépendance technologique. L'objectif de 60 millions d'unités prévu pour 2026 signifie que la marque est pleinement revenue dans le « grand jeu » du marché mondial des smartphones.