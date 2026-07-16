Des « croissants poilus » insolites suscitent un vif intérêt sur les réseaux sociaux !

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Des « croissants poilus » insolites suscitent un vif intérêt sur les réseaux sociaux !

Une boulangerie de Pattaya, en Thaïlande, suscite un vif intérêt sur les réseaux sociaux avec ses « croissants poilus » insolites. Les clients font la queue pendant des heures pour goûter cette pâtisserie qui ressemble à s'y méprendre à des cheveux ou à de la fourrure.

En réalité, les fibres noires sur le croissant sont comestibles : elles sont fabriquées à partir d'algues noires appelées « fat choy », très utilisées dans la cuisine asiatique. Selon le chef de la boulangerie, le goût légèrement salé de l'algue se marie à la crème sucrée à l'intérieur pour offrir une saveur unique.

Fait intéressant, cette idée est née au départ comme une plaisanterie. Un client avait demandé un « gâteau poilu » pour un ami ; après son succès sur Internet, la boulangerie a décidé de proposer également le « croissant poilu ».

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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