Un jeune homme qui déchire son diplôme sur scène au Kazakhstan suscite un débat sur les réseaux sociaux

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Un jeune homme qui déchire son diplôme sur scène au Kazakhstan suscite un débat sur les réseaux sociaux

Un incident inhabituel survenu lors d'une cérémonie de remise de diplômes à Almaty, au Kazakhstan, a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. Une vidéo montrant un diplômé de l'International Business and Communications College en train de « déchirer » son diplôme sur scène est devenue virale sur Internet.

Selon l'enquête de police, ce n'est pas un vrai diplôme qui a été utilisé dans la vidéo, mais une fausse couverture préparée à l'avance. Le diplôme original et son annexe n'ont pas été endommagés.

Néanmoins, le tribunal a qualifié les actions du jeune homme de trouble à l'ordre public. Il a été reconnu coupable de trouble mineur à l'ordre public et condamné à 5 jours de détention administrative.

Cet événement au Kazakhstan a intensifié les débats sur l'ordre lors des cérémonies de remise des diplômes et sur le « contenu » créé pour les réseaux sociaux.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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