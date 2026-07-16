VK et la messagerie Max supprimés du Google Play Store

·25·Technologie
VK et la messagerie Max supprimés du Google Play Store

VK, l'une des plus grandes entreprises technologiques de Russie, a annoncé que ses applications principales, notamment le réseau social VK et la messagerie Max, ont disparu de la plateforme Google Play. Ce changement a été une surprise pour les utilisateurs du système d'exploitation Android, mais l'entreprise assure que la situation est sous contrôle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Auparavant, la messagerie Max avait également été retirée du catalogue App Store d'Apple. Désormais, il est impossible de trouver ces applications via la recherche sur le Google Play Store. Selon les experts, ces restrictions pourraient être directement liées à la nouvelle série de sanctions internationales.

Selon les informations officielles du service de presse de VK, les applications déjà installées sur les appareils des utilisateurs continueront de fonctionner normalement. Aucune restriction technique n'est prévue pour l'utilisation des services, et toutes les fonctionnalités ainsi que les systèmes de sécurité restent stables.

Méthodes de téléchargement alternatives

L'entreprise russe recommande aux utilisateurs d'utiliser des boutiques alternatives pour mettre à jour et réinstaller les applications. En particulier, les applications VK et Max peuvent être téléchargées sur les plateformes suivantes :

  • Boutique RuStore ;
  • Huawei AppGallery ;
  • Samsung Galaxy Store ;
  • Xiaomi GetApps.
De plus, les propriétaires d'appareils Android continueront de recevoir des notifications (push-notifications). Cela permet de rester informé en temps réel des messages, des appels et des événements importants sur le réseau social. Il a également été indiqué que les mécanismes de mise à jour des applications continueront de fonctionner via des systèmes internes.

Plusieurs sources du secteur, dont la publication ixbt.com, rapportent que non seulement VK, mais aussi l'application du réseau social « Odnoklassniki » ont disparu du Google Play Store. Cela témoigne d'une pression croissante sur les marchés numériques pour les services les plus populaires du segment russe.

Concernant l'aspect politique de la situation, l'Union européenne a officiellement imposé lundi des sanctions contre VK et sa filiale « Kommunikatsionnaya platforma ». Les régulateurs occidentaux considèrent cette entité comme le propriétaire juridique et l'opérateur de la messagerie Max. Ce sont précisément ces sanctions qui ont poussé des géants technologiques comme Google et Apple à supprimer ces programmes de leurs boutiques.

Google PlayVKMessagerie MaxSanctionsAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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