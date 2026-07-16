Lionel Messi dédie la victoire sur l'Angleterre à Diego Maradona

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, n'a pas pu cacher ses émotions après la victoire héroïque contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Dans un match dramatique disputé à Atlanta, les Argentins se sont imposés 2-1, décrochant ainsi leur billet pour la finale du tournoi. Après le match, Messi a dédié ce succès à la mémoire du légendaire Diego Maradona. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

À l'issue de la rencontre, Lionel Messi a souligné dans une interview accordée à TyC Sports à quel point cette victoire était importante pour tout le pays. L'importance du match était doublée, surtout parce que l'adversaire était l'Angleterre. Messi a exprimé sa conviction que l'esprit de Maradona se réjouissait de cette victoire.

"Sans aucun doute, Diego regarde cela d'en haut avec beaucoup de plaisir. C'était une journée très spéciale pour lui aujourd'hui. Je suis heureux que nous ayons pu lui offrir une telle joie. Cette victoire est un cadeau mérité pour lui aussi", a déclaré l'attaquant de l'Inter Miami.

Rivalité historique et atmosphère unique

La confrontation entre l'Argentine et l'Angleterre est l'une des rivalités les plus intenses du monde du football. Cette histoire remonte à la Coupe du Monde 1986, lorsque Maradona avait éliminé les Anglais du tournoi avec sa célèbre "Main de Dieu" et le "But du siècle". Selon Goal.com, après le match, une réplique du maillot porté par Maradona lors de ce match de 1986 a été offerte à Messi.

Lionel Messi a déclaré que dès le moment où les hymnes ont retenti avant le début du match, l'atmosphère dans le stade était particulière. Les cris des supporters et le poids historique du match ont imposé une responsabilité supplémentaire aux joueurs. Messi a confié qu'il était difficile de contenir ses émotions, mais que l'équipe a su les canaliser positivement sur le terrain.

L'équipe nationale d'Argentine tentera désormais de défendre son titre lors de la finale qui aura lieu dimanche. Pour Lionel Messi, c'est une nouvelle opportunité historique dans sa carrière. L'équipe, soudée autour de son leader, avance vers un nouveau sacre.

Cette victoire est considérée non seulement comme une qualification pour la finale, mais aussi comme la continuité des traditions du football argentin. L'héritage de Maradona continue d'inspirer l'équipe, comme l'ont clairement montré les propos de Messi.