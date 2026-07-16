L'intelligence artificielle augmente la vitesse de l'internet mobile : l'opérateur T2 lance un nouveau système

L'opérateur de télécommunications russe T2 a commencé à déployer un système unique basé sur l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de l'internet mobile. Cette technologie permet d'ajuster automatiquement et individuellement les paramètres réseau pour chaque abonné. Selon les experts de l'entreprise, cette nouvelle solution permettra d'augmenter la vitesse de l'internet mobile d'au moins 10 %. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce projet innovant repose sur des algorithmes de machine learning. Le système analyse en temps réel la qualité du signal, la localisation de l'appareil, la charge globale sur le réseau et les caractéristiques techniques des smartphones. Sur la base des données collectées, l'IA sélectionne la combinaison de bandes de fréquences la plus optimale pour accroître l'efficacité de la transmission des données.

Principe de fonctionnement et efficacité de la technologie

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau système démontre une grande efficacité, surtout lors des pics de charge sur le réseau. Dans ces moments-là, l'IA redistribue les ressources fréquentielles en tenant compte des capacités de l'appareil de l'utilisateur. Cela permet de bénéficier d'un internet stable et rapide, même dans les zones très fréquentées.

Actuellement, cette technologie a été testée avec succès sur plus de 200 stations de base dans le kraï de l'Altaï et la République de l'Altaï. Le projet couvre des villes comme Aleysk, Zarinsk, Belokurikha ainsi qu'un certain nombre de grands villages. Les résultats préliminaires sont plus positifs que prévu, avec une amélioration notable de la qualité de la connexion pour les abonnés.

L'opérateur prévoit d'étendre ce système à un millier de stations de base supplémentaires d'ici la fin de l'année. À l'avenir, les grandes villes comme Barnaul, Biysk et Rubtsovsk seront également connectées au réseau géré par l'IA. Cela devrait marquer une nouvelle étape dans la course technologique sur le marché de la téléphonie mobile.

Perspectives pour l'Ouzbékistan et la région

L'utilisation de l'IA dans le secteur de la téléphonie mobile devient une tendance mondiale. Les principaux opérateurs mobiles d'Ouzbékistan étudient également des solutions intelligentes similaires pour moderniser leurs réseaux. L'expérience de T2 montre qu'il est possible d'augmenter la vitesse sans ressources fréquentielles supplémentaires, simplement en optimisant les capacités existantes via des logiciels.

En conclusion, l'intégration de l'IA dans le secteur des télécommunications ne se contente pas d'augmenter la vitesse, elle porte également la qualité de service aux utilisateurs à un niveau supérieur. Il ne fait aucun doute que de telles solutions technologiques serviront de base à une gestion encore plus efficace des réseaux 5G à l'avenir.