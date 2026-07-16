Messi s'exprime ouvertement sur la finale contre l'Espagne

L'équipe nationale d'Argentine se prépare pour le match décisif contre l'Espagne pour le titre de la Coupe du Monde 2026. Avant la finale, Lionel Messi a reconnu les points forts de l'adversaire et a déclaré qu'il s'attendait à un duel équilibré sur tous les plans.

« Je connais très bien l'Espagne »

Messi a accordé une attention particulière à la philosophie de jeu unique et à l'effectif de haut niveau de l'équipe espagnole.

« L'Espagne est une équipe très forte, avec des joueurs talentueux et un style de jeu bien défini. Je connais bien cette équipe, ils s'appuient sur une philosophie de football précise », a déclaré le capitaine argentin.

Il a souligné que la finale ne sera pas seulement un match pour le titre, mais une confrontation entre deux écoles de football et deux continents.

« Ce match aura une signification particulière pour moi et pour toute notre équipe. Je m'attends à une lutte acharnée dans tous les secteurs », a ajouté Messi. Ses réflexions sur l'Espagne ont également été rapportées dans son interview d'avant-match.

Une finale spéciale pour Messi

Lionel Messia une carrière intrinsèquement liée au football espagnol. Ayant passé la majeure partie de sa carrière professionnelle au « FC Barcelone » il connaît bien le style, la philosophie de jeu et certains joueurs de l'équipe nationale espagnole.

C'est pourquoi cette finale revêt une importance particulière pour le capitaine argentin. D'un côté, les champions du monde en titre qu'il mène, et de l'autre, une école de football qu'il connaît parfaitement.

Une autre intrigue majeure de la finale est le duel symbolique entre Messi et la jeune pépite espagnole, Lamine Yamal. L'Espagne se distingue par sa défense solide, tandis que l'Argentine brille par son attaque prolifique.

Comment l'Argentine a-t-elle atteint la finale ?

L'Argentine a battu l'Angleterre 2-1 en demi-finale. Les Anglais ont pris l'avantage à la 55e minute grâce à un but d'Anthony Gordon, mais l'équipe de Lionel Scaloni a réussi à renverser la situation en fin de match.

Enzo Fernández a égalisé à la 85e minute, et Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel. Messi a délivré les passes décisives sur les deux buts argentins, menant son équipe vers une nouvelle finale.

Le nom du champion sera connu le 19 juillet

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine aura lieu le 19 juillet au stade d'East Rutherford. L'Argentine tentera de remporter son deuxième titre consécutif et le quatrième de son histoire. L'Espagne vise à soulever le trophée pour la deuxième fois depuis 2010.

Messi a reconnu la force de l'adversaire, mais ses propos montrent également que l'Argentine aborde la finale avec confiance. Désormais, toutes les réponses seront données sur le terrain.

Selon vous, l'expérience de Messi l'emportera-t-elle sur le jeu collectif de l'Espagne ?