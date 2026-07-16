Tottenham rejette l'offre de Nottingham Forest pour Lucas Bergvall

Le prochain mercato de la Premier League entre dans une phase intense. Le club londonien de Tottenham a rejeté une offre officielle soumise par Nottingham Forest pour son talentueux milieu de terrain Lucas Bergvall. Le joueur suédois est devenu la cible principale des « Tricky Trees » sur le marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Selon The Athletic, Nottingham Forest prévoit de remplacer Elliot Anderson, récemment vendu à Manchester City pour un montant record de 116 millions de livres sterling. La direction du club considère le joueur de 20 ans, Bergvall, comme l'option idéale pour ce poste. Cependant, Tottenham n'a pas l'intention de laisser partir son joueur pour le moment.

La détermination de Nottingham Forest et les détails du transfert

Malgré ce refus initial, Nottingham Forest ne compte pas abandonner. Selon certaines informations, le club se prépare à soumettre une nouvelle offre améliorée pour le talent suédois dans les prochains jours. De son côté, Tottenham a fait savoir qu'il n'accepterait aucun accord tant que le prix fixé pour le joueur ne serait pas atteint.

Lucas Bergvall a rejoint le club londonien en 2024 en provenance de Djurgården pour 8,5 millions de livres sterling. Sa saison de début a été très réussie : le joueur a été élu meilleur joueur de l'année du club et a aidé Tottenham à remporter la Ligue Europa après 17 ans d'attente.

L'arrivée de De Zerbi et les changements dans l'effectif

La situation a changé après la nomination de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur en mars dernier. Sous la direction du technicien italien, Bergvall a perdu sa place de titulaire et n'a été titularisé qu'une seule fois. Par conséquent, le joueur a fait part à la direction du club de sa volonté de relever de nouveaux défis et de quitter l'équipe.

L'activité de Tottenham sur le marché des transferts augmente également la probabilité d'un départ de Bergvall. Le club a dépensé 85 millions de livres pour Matheus Fernandes et 100 millions de livres pour Sandro Tonali lors du mercato estival. Cela a intensifié la concurrence au milieu de terrain. Goal.com ajoute que non seulement Bergvall, mais aussi l'attaquant Richarlison pourraient quitter l'équipe — la Juventus de Turin manifeste un vif intérêt pour lui.

Actuellement, le contrat de Bergvall avec Tottenham court jusqu'en 2031. Si Nottingham Forest accepte de payer la somme exigée par les Londoniens, il est presque certain que le talentueux joueur suédois commencera la nouvelle saison dans une autre équipe.