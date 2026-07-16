La Chine a créé un véhicule à drones pour lutter contre les feux de forêt

La Chine a présenté un véhicule de pompiers spécial conçu pour utiliser de nouvelles technologies dans la lutte contre les incendies de forêt. Ce véhicule se distingue par son équipement composé de drones capables de larguer des bombes à eau.

Il est précisé que le véhicule a la capacité de transporter 10 drones simultanément. En cas de besoin, les drones décollent rapidement pour atteindre des zones montagneuses et forestières difficiles d'accès pour les équipements conventionnels, permettant ainsi d'éteindre les incendies dès leur stade initial.

Les expertssoulignent qu'une telle technologie est essentielle pour atteindre rapidement les foyers d'incendie, empêcher la propagation du feu sur de vastes zones et assurer la sécurité des sauveteurs.

Cette nouvelle innovation suscite également un grand intérêt sur les réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs la considèrent comme une solution moderne et efficace contre les feux de forêt.