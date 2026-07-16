Liverpool est proche de signer un nouveau contrat longue durée avec Dominik Szoboszlai

Le club anglais de Liverpool est parvenu au stade final des négociations pour prolonger le contrat actuel de l'un de ses leaders, le milieu de terrain hongrois Dominik Szoboszlai. Les parties ont trouvé un accord verbal sur les conditions principales d'un nouveau contrat à long terme. Cette étape était l'une des priorités de la direction du club avant l'ouverture du mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon The Athletic, les négociations qui ont duré plusieurs mois entre le directeur sportif de Liverpool, Richard Hughes, et les représentants du joueur touchent à leur fin. Bien qu'il reste encore deux ans au contrat actuel de Szoboszlai, le club de la Mersey a décidé de le conserver plus longtemps, compte tenu de ses performances constantes en Premier League et de son importance pour l'équipe.

Une figure centrale dans les plans du nouvel entraîneur

Cet accord est également une excellente nouvelle pour le nouvel entraîneur de l'équipe, Andoni Iraola. Alors que l'équipe traverse une période de transition, mettre fin aux incertitudes concernant l'avenir d'un joueur aussi polyvalent et expérimenté que Szoboszlai aura un impact positif sur l'ambiance au sein du groupe. Le joueur hongrois devrait occuper une place centrale dans les schémas tactiques du nouvel entraîneur.

Dominik Szoboszlai a été transféré du club allemand du RB Leipzig en 2023 pour 60 millions de livres sterling. Au fil du temps, il s'est non seulement adapté à l'équipe, mais a également contribué de manière significative au titre de champion de Premier League de Liverpool lors de la saison 2024-25. Même lors de la saison 2025-26, plus difficile pour l'équipe, il s'est distingué par son talent individuel.

Le premier résultat depuis Steven Gerrard

Le coefficient d'efficacité de Szoboszlai sur le terrain est très élevé. La saison dernière, il a disputé un total de 53 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 13 buts et délivrant 12 passes décisives. Il est ainsi devenu le premier milieu de terrain de Liverpool depuis le légendaire Steven Gerrard (saison 2013-14) à atteindre un double chiffre à la fois en buts et en passes décisives sur une même saison.

La polyvalence du joueur mérite une mention spéciale. Il peut évoluer avec succès aux postes suivants :

Milieu offensif (poste de numéro 10) ;

Ailier ;

Milieu défensif ;

Latéral droit en cas de besoin.

Auparavant, le joueur lui-même avait souligné qu'il était heureux à Liverpool et qu'il souhaitait poursuivre sa carrière à Anfield. "J'aime cet endroit, j'aime les fans. Ma famille est heureuse ici. Je lie mon avenir à long terme à ce club", avait déclaré Szoboszlai lors d'une de ses interviews en avril. Avec la signature du nouveau contrat, il continuera à défendre les couleurs de l'équipe au-delà de 2028.