Le FC Barcelone revient à la charge pour Lautaro Martínez : mais un obstacle majeur subsiste

Auteur du but décisif qui a qualifié l'Argentine pour la finale de la Coupe du Monde 2026, Lautaro Martínez est de nouveau dans le viseur du FC Barcelone. Le club catalan considérerait le capitaine de l'Inter comme l'un des candidats principaux pour renforcer son secteur offensif.

Le FC Barcelone surveille l'attaquant argentin

Selon le média El Nacional, le FC Barcelone étudie des options pour le poste d'avant-centre et Lautaro Martínez figure sur la liste des transferts du club.

Les Catalans le considèrent comme un pur attaquant, efficace dans la surface, capable d'attirer les défenseurs centraux et de marquer même sur des occasions limitées. La source note que le style de jeu de Lautaro pourrait s'adapter à l'attaque construite autour de Lamine Yamal et Pedri.

Cependant, aucune information n'a été communiquée sur l'ouverture de négociations officielles par le FC Barcelone ou l'Inter.

Ce transfert a déjà échoué par le passé

L'intérêt du FC Barcelone pour Lautaro n'est pas nouveau. L'Argentin a déclaré qu'il était très proche de rejoindre les Catalans en 2020, ayant même discuté de la question avec Lionel Messi. À l'époque, en raison des problèmes financiers du club, les négociations n'avaient pas abouti et Martínez était resté à l'Inter.

Aujourd'hui, quelques années plus tard, l'intérêt du FC Barcelone pour l'attaquant argentin revient sur le devant de la scène.

L'obstacle principal : un contrat à long terme

Le contrat actuel de Lautaro Martínez avec l'Inter court jusqu'au 30 juin 2029. Cette situation donne au club italien une position de force dans les négociations et rend presque impossible l'acquisition du joueur à un prix réduit.

De plus, en mai, le président de l'Inter, Giuseppe Marotta, a démenti les rumeurs d'un transfert de Lautaro au FC Barcelone. Le joueur lui-même a exprimé son bonheur à Milan et son intention de rester tant que le club a besoin de ses services.

Par conséquent, les informations actuelles ne sont pas un transfert officiellement confirmé, mais restent au stade de rumeurs et d'options potentielles.

Le but en demi-finale a encore accru l'attention

Lautaro a débuté la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Angleterre sur le banc. Dans les dernières minutes de la rencontre, après une passe de

Lionel Messi, il a inscrit le but de la victoire de la tête, assurant le succès 2-1 de l'Argentine. Ce résultat a qualifié l'Argentine pour la septième finale de Coupe du Monde de son histoire. L'équipe de Lionel Scaloni affrontera l'Espagne dans le match décisif.

Un tel but marqué lors d'un grand match pourrait renforcer davantage la position de Lautaro sur le marché des transferts.

La situation s'éclaircira-t-elle après la finale ?

Pour que l'intérêt du FC Barcelone se transforme en une démarche sérieuse, le club devra d'abord trouver un accord avec l'Inter, puis convaincre le joueur de rejoindre l'Espagne.

Pour l'instant, l'attention de Lautaro est tournée vers la finale de la Coupe du Monde. Mais une fois le tournoi terminé, son avenir pourrait devenir l'un des sujets principaux du marché des transferts européen.

Selon vous, Lautaro Martínez est-il adapté à l'attaque du FC Barcelone ?

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