Thomas Tuchel admet une vérité amère avant le match pour la troisième place

Après avoir manqué la finale de la Coupe du Monde 2026, l'Angleterre affrontera la France pour la troisième place. Thomas Tuchel n'a pas caché que ses joueurs ne rêvaient pas de ce match, mais a souligné que son équipe terminerait le tournoi de manière professionnelle.

« Aucun de nos joueurs n'a rêvé de ce match »

Lors de la conférence de presse, Tuchel a parlé ouvertement de l'état d'esprit de l'équipe avant la petite finale. Il a souligné que ni les joueurs anglais ni les représentants français ne sont venus au Mondial pour disputer un match pour la médaille de bronze.

« Nous avons toujours les exigences les plus élevées — c'est la nature des personnes habituées à la compétition. C'est pourquoi l'approche de ce match est différente.

Aucun de nos joueurs, tout comme les Français, n'a rêvé de jouer ce match. Ils voulaient jouer la finale », a déclaré le sélectionneur de l'Angleterre.

Les propos de Tuchel sur le manque d'enthousiasme des joueurs pour le match de la troisième place ont également été relayés par les médias britanniques.

Les deux équipes se sont arrêtées à un pas de la finale

En demi-finale, l'Angleterre a pris l'avantage contre l'Argentine grâce à un but d'Anthony Gordon. Cependant, en fin de match, les buts d'Enzo Fernández et de Lautaro Martínez ont offert la victoire 2-1 à l'Argentine.

La France, quant à elle, s'est inclinée 0-2 face à l'Espagne en seconde demi-finale. Ainsi, deux des meilleures équipes européennes, qui visaient le titre, s'affronteront désormais pour la médaille de bronze.

Tuchel a souligné que tous les joueurs anglais ont tout donné durant le tournoi avec le rêve de devenir champions du monde :

« Nous avons tout fait pour atteindre la finale. Chaque joueur entre sur le terrain pour devenir champion du monde, mais la situation a tourné ainsi. »

Un jour de récupération en moins pour l'Angleterre

Le sélectionneur a également rappelé qu'avant le match pour la troisième place, l'Angleterre dispose d'un jour de repos en moins que la France.

En raison de la programmation des demi-finales sur des jours différents, les joueurs français ont plus de temps pour récupérer. L'Angleterre, après un match physiquement et mentalement éprouvant contre l'Argentine, doit rejouer dans un délai très court.

« Oui, nous avons un jour de moins que la France pour récupérer. Mais malgré tout, nous nous préparerons professionnellement pour ce match », a déclaré Tuchel. Ses propos ont été notés dans les rapports avant la petite finale.

Tuchel va-t-il faire tourner son effectif ?

Pour le match de la troisième place, on s'attend à ce que les deux entraîneurs prennent en compte l'état physique des cadres. Après avoir manqué la finale, il ne sera pas facile de se rétablir mentalement, de reprendre des forces en peu de temps et de jouer à nouveau à un haut niveau.

C'est pourquoi Tuchel pourrait faire reposer certains leaders et donner une chance aux joueurs ayant moins joué durant le tournoi. Cependant, l'Angleterre ne veut pas terminer la compétition sur deux défaites consécutives.

La médaille de bronze ne remplace pas le rêve du titre. Mais une victoire contre la France permettrait à l'Angleterre de réagir après la douloureuse demi-finale et de terminer le tournoi sur une note positive.

Plus qu'un simple match, un test de caractère

Dans le duel entre l'Angleterre et la France, l'enjeu ne se limite pas à la troisième place. La manière dont les deux équipes se comporteront après leur défaite en demi-finale et leur capacité à se battre sur le terrain seront également cruciales.

Tuchel a clairement dit que les joueurs ne rêvaient pas de ce match. Désormais, leur professionnalisme et leur désir de se battre jusqu'au bout pour l'honneur de l'équipe nationale seront mis à l'épreuve.

Selon vous, l'Angleterre pourra-t-elle surmonter la déception de la demi-finale et battre la France ?