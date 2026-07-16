Honor lance le premier smartphone au monde doté d'une caméra robotisée

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Honor lance le premier smartphone au monde doté d'une caméra robotisée

Le géant technologique chinois Honor s'apprête à franchir une étape révolutionnaire sur le marché des appareils mobiles. L'entreprise a annoncé la date d'ouverture des précommandes pour son smartphone Honor Robot Phone, équipé d'une caméra "robotisée" unique. Cet appareil attire l'attention des experts du secteur non seulement pour son système optique mobile, mais aussi pour ses dimensions compactes et sa batterie ultra-puissante. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le PDG de Honor, Li Szyan, ce gadget innovant, présenté pour la première fois lors du salon MWC 2026, est déjà prêt pour la production en série. Les nouvelles affiches publiées par l'entreprise montrent que le smartphone sera disponible en deux coloris : Silver White (blanc argenté) et Graphite Black (noir graphite). Le panneau arrière de l'appareil présente une texture à rayures verticales, lui conférant un aspect visuel moderne et futuriste.

Capacités techniques et caméra révolutionnaire

Selon les informations d'ixbt.com, la principale particularité du Honor Robot Phone est son système de caméras situé dans un grand bloc rectangulaire. On suppose que ce bloc intègre un capteur principal de 200 MP, une caméra ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique. La technologie de "caméra robot" devrait offrir des fonctions telles que la rotation automatique de l'objectif sous différents angles ou le suivi intelligent de la mise au point.

Un autre aspect remarquable du smartphone est son ergonomie. À une époque où les appareils à grand écran sont à la mode, Honor a opté pour un écran compact de 6,3 pouces. Cela offre aux utilisateurs une grande facilité de manipulation à une seule main. Cependant, malgré sa petite taille, ses capacités internes sont étonnamment élevées.

Harmonie entre puissance et efficacité

La partie matérielle de l'appareil devrait être équipée du chipset phare Snapdragon 8 Elite Gen 5 de dernière génération. Cela garantit une vitesse maximale pour le travail avec l'AI et le chargement de jeux exigeants. De plus, les ingénieurs de Honor ont réussi à intégrer une batterie massive de 7000 mAh dans un boîtier aussi compact.

Les données de certification fournies par le régulateur chinois 3C ont confirmé que le smartphone prend en charge la technologie de charge rapide de 120 W. Il s'agit d'un chiffre quasi record, permettant de recharger une batterie d'une telle capacité en quelques minutes. Pour les utilisateurs du marché ouzbek, ce modèle sera sans aucun doute une solution aux problèmes d'autonomie.

La présentation officielle et le processus de précommande du Honor Robot Phone auront lieu le 18 juillet dans le cadre de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC 2026). C'est ce jour-là que les prix finaux et les dates de lancement sur le marché mondial seront dévoilés.

HonorRobot PhoneSmartphoneTechnologieSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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