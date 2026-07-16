Controverse politique à la Coupe du Monde 2026 : La FIFA va sanctionner l'Argentine

Après leur victoire dramatique contre l'Angleterre (2-1), l'équipe nationale d'Argentine a célébré sa qualification en demi-finale avec une déclaration politique. Cependant, ce geste pourrait leur coûter cher. Une enquête disciplinaire est ouverte contre l'équipe en raison d'une banderole affichée en violation du règlement de la FIFA.

Zamin.uz présente les détails de cette controverse politique et des mesures disciplinaires attendues.

Que s'est-il passé ?

Après la victoire contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, les joueurs argentins ont brandi une banderole transmise par des supporters, sur laquelle était écrit : « Las Malvinas son Argentinas » (« Les îles Malouines sont argentines »).

L'affichage de cette déclaration politique lors de l'événement sportif le plus suivi au monde par les médias Grande-Bretagne et la communauté internationale a suscité de vives protestations. Même les responsables du gouvernement britannique ont exigé que la FIFA prenne cette affaire très au sérieux.

Que disent les règles de la FIFA ?

Le règlement de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et de l'IFAB est très strict : aucune expression politique, religieuse ou personnelle n'est autorisée lors des compétitions sportives.

Extrait du règlement : « L'équipement des joueurs et les banderoles affichées ne peuvent contenir aucun slogan, déclaration ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Les participants et les fédérations nationales enfreignant cette règle seront sanctionnés par les organisateurs ou la FIFA. »

Sanction attendue : Deux scénarios

Pour de telles infractions, la commission de discipline de la FIFA peut appliquer deux types de sanctions :

Type Sanction Probabilité Scénario 1 Amende financière (envers l'Association du football argentin) Très élevée. Il existe un précédent où l'AFA a déjà été condamnée à une amende pour avoir affiché la même banderole lors d'un match amical contre la Slovénie. Scénario 2 Disqualification (suspension de Giovani Lo Celso et des autres joueurs ayant brandi la banderole) Faible. L'AFA recevra une notification officielle dans les prochaines heures pour fournir ses explications. Il est peu probable que des sanctions sportives soient appliquées aux joueurs.

L'avertissement de Scaloni et l'erreur des joueurs

Cet incident contredit totalement les propos tenus par l'entraîneur Lionel Scalonilors de la conférence de presse. Scaloni avait insisté pour réduire les tensions politiques avant le match :

« Ce n'est qu'un match de football, rien de plus. Je ne peux pas mélanger politique et sport, surtout par respect pour les événements tragiques survenus il y a des années », avait déclaré l'entraîneur.

Cependant, malgré ces avertissements, les joueurs ont non seulement affiché la banderole, mais ont également posé avec pour une photo souvenir.

La FIFA entamera ses travaux dès aujourd'hui et une décision finale sera annoncée prochainement. Cela pourrait sérieusement affecter l'état d'esprit de l'équipe argentine avant la finale de dimanche.