La Juventus entame des négociations pour le transfert de l'attaquant de Tottenham Richarlison

Le club turinois de la Juventus manifeste un intérêt sérieux pour l'attaquant de Tottenham, Richarlison, afin de renforcer son secteur offensif lors du mercato estival. Le joueur brésilien est considéré par la direction du club comme l'une des options principales pour résoudre les problèmes en attaque. Selon La Gazzetta dello Sport, des négociations entre les deux clubs ont déjà débuté concernant plusieurs joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La relation étroite entre le directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, et l'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, est présentée comme le catalyseur principal de ces démarches. Les deux spécialistes, qui ont travaillé ensemble au Sassuolo, sont en contact permanent. Bien que les premières discussions aient porté sur d'autres joueurs, l'option Richarlison est devenue prioritaire ces derniers jours.

Le contrat actuel de Richarlison avec Tottenham court jusqu'en juin 2027. Cependant, la direction du club londonien n'a pas l'intention de le prolonger et est prête à vendre le joueur avant la fin du mois d'août. Selon Goal.com, une somme d'environ 20 à 25 millions d'euros pourrait suffire pour le transfert de l'attaquant brésilien vers le club turinois.

Priorités pour l'attaque

Bien que Richarlison soit dans le viseur de la Juventus, il reste pour l'instant un « plan B ». La cible principale des Turinois demeure l'attaquant du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani. Toutefois, les négociations avec le club parisien s'avèrent complexes. Alors que la Juventus propose 40 millions d'euros, le PSG en réclame au moins 50 millions.

Si le transfert de Kolo Muani n'aboutit pas, la Juventus concentrera toute son attention sur Richarlison. La liste courte du club inclut également l'attaquant de l'Atlético Madrid, Alexander Sorloth, et le joueur de Monaco, Folarin Balogun. La capacité de Richarlison à évoluer sur tout le front de l'attaque en fait une cible attrayante pour les Turinois.

La question des gardiens à l'ordre du jour

Au cours des discussions, les parties ont également abordé le cas du gardien de Tottenham, Guglielmo Vicario. Après l'arrivée de Martin Dubravka au club londonien, Vicario pourrait perdre sa place de titulaire. La Juventus souhaite ramener le portier italien en Serie A et le voit comme le futur gardien numéro un de l'équipe.

Parallèlement, la Juventus n'a pas abandonné la piste du champion du monde Emiliano Martínez. Alors qu'Aston Villa réclame 12 millions d'euros pour son gardien, le club turinois propose pour l'instant 6,5 millions d'euros. Il est rapporté que le portier argentin ne serait pas opposé à la poursuite de sa carrière en Italie.