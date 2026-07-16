Rodri avant la finale de la Coupe du Monde : « Nous sommes venus ici uniquement pour gagner »

Le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri Hernández, a appelé ses coéquipiers à l'unité et à donner le meilleur d'eux-mêmes avant la finale de la Coupe du Monde qui se déroule en Amérique du Nord. Alors que « La Roja » lutte pour la deuxième étoile de son histoire, le milieu de terrain de Manchester City a souligné que l'objectif principal de l'équipe est uniquement le titre. Une atmosphère combative règne dans le camp espagnol avant le match décisif contre l'Argentine qui aura lieu dans le New Jersey. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Depuis le début du tournoi, Rodri porte un seul slogan dans le vestiaire : « Je suis venu ici pour gagner la Coupe du Monde ». Son leadership sur le terrain et les performances solides de l'Espagne ont mené l'équipe jusqu'en finale. Cependant, le joueur expérimenté sait pertinemment que le travail n'est pas encore terminé et que le test le plus difficile reste à venir. Selon lui, remporter la finale ne sera pas une tâche facile.

« Si quelqu'un pense que nous deviendrons champions du monde sans souffrir, il se trompe lourdement. Nous jouons contre les meilleures équipes du monde, mais notre effectif a montré qu'il a suffisamment mûri pour remporter ce tournoi », cite Marca les propos de Rodri. Il a exprimé sa confiance dans le fait que la patience et la croissance de l'équipe tout au long du tournoi porteront leurs fruits à la fin.

Un affrontement historique au MetLife Stadium

Les joueurs de Luis de la Fuente sont arrivés dans la région de New York où se déroulera la finale. Selon le journal Periodico, le vol de l'équipe en provenance de Dallas a été retardé de plusieurs heures en raison d'un violent orage. Malgré cela, les joueurs ont atterri à l'aéroport de Newark dans la nuit et se sont installés dans leur camp de base à Montclair. Le match de dimanche au MetLife Stadium a un statut spécial de « Finalissima », car il oppose les champions d'Europe et d'Amérique du Sud en titre.

Pour Rodri, cette finale est également cruciale en termes de records personnels. Si l'Espagne gagne, il deviendra le septième joueur de l'histoire du football à avoir remporté la Coupe du Monde, le Championnat d'Europe, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Cette liste comprend des noms légendaires comme Zinedine Zidane et Lionel Messi, et Rodri est sur le point de les rejoindre.

L'ambiance au sein de l'équipe est étonnamment calme. Mikel Oyarzabal souligne qu'une excitation excessive peut être préjudiciable. « Je suis aussi calme que le premier jour. Nous n'avions même pas imaginé atteindre la finale, mais nous sommes fiers d'être ici maintenant », dit-il. Le jeune talent Pau Cubarsí a également exprimé qu'il avait su maîtriser son excitation avant la finale et qu'il attendait avec impatience le match à New York.

Le public espagnol attend de son équipe nationale une deuxième étoile de champion après 2010. Le match contre l'Argentine ne sera pas seulement une lutte pour le trophée, mais aussi un règlement de comptes entre deux écoles de football différentes. Selon les informations de Goal.com, les deux équipes ont atteint la finale sans pertes majeures, ce qui promet aux fans un véritable spectacle de football.