Le Moyen-Orient en feu : les États-Unis frappent l'Iran pour la sixième nuit consécutive

Les forces armées américaines ont mené une nouvelle série de frappes militaires majeures contre plusieurs sites stratégiques et infrastructures sur le territoire iranien. Alors que Washington affirme que ces attaques visent à affaiblir le potentiel militaire de l'Iran, Téhéran a annoncé en réponse avoir frappé des installations militaires américaines dans la région.

Zamin.uz présente les détails de ce conflit qui a attisé les flammes de la guerre entre les deux pays.

Sixième nuit : Géographie des frappes et pertes civiles

Selon les informations du Commandement central des États-Unis (CENTCOM), les nouvelles frappes aériennes ont débuté le 16 juillet, marquant la sixième opération militaire nocturne consécutive menée par les États-Unis sur le territoire iranien.

Bien que les militaires affirment que l'objectif des frappes est de limiter les capacités de combat de l'Iran, la chaîne de télévision d'État iranienne Press TV affirme que les frappes ont causé de graves dommages non seulement aux infrastructures militaires, mais aussi civiles.

Sites endommagés et ciblés :

Ponts : Trois ponts importants dans la province d'Hormozgan ont été détruits.

Zones résidentielles : Des zones habitées de la ville de Bandar Abbas ont été touchées.

Énergie : Une sous-station électrique située sur l'île de Kish, dans le golfe Persique, a été ciblée.

Aéroports : Des missiles sont tombés près des aéroports de Bandar Abbas et d'Iranshahr.

Aux alentours des sites nucléaires : De fortes explosions ont été signalées autour de la ville de Bouchehr, où se trouve la seule centrale nucléaire civile d'Iran.

Pertes : Selon les premières données de la partie iranienne, ces attaques ont fait au moins 3 mortset 15 citoyens ont été blessés à divers degrés.

La contre-attaque de Téhéran : La base américaine à Bahreïn visée

Après les attaques, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran, en coopération avec l'armée du pays, a lancé une opération de réponse contre les installations militaires américaines situées dans la région du Moyen-Orient.

Tasnim rapporte, en citant des sources militaires :

Les drones d'attaque iraniens ont frappé la base aérienne de Sakhir située à Bahreïn. L'attaque a visé des hélicoptères militaires et des avions de reconnaissance américains sur la base.

L'attaque a visé des hélicoptères militaires et des avions de reconnaissance américains sur la base.

Dans le contexte de ces affrontements, les pays voisins ont également été mis en état d'alerte. En particulier, l'armée du Koweït a annoncé avoir mobilisé ses systèmes de défense antiaérienne pour intercepter les missiles et drones iraniens. Bahreïn a activé les sirènes d'alerte dans le pays.

L'échec de l'accord de paix : Chronologie des événements

Le tableau suivant montre comment la paix à court terme entre les deux pays s'est transformée en conflit armé :

Date Événement 17 juin Un accord-cadre a été signé entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin aux hostilités et lever le blocus du détroit d'Ormuz. 25 juin Un drone iranien a attaqué un pétrolier civil traversant le détroit d'Ormuz. En réponse, les États-Unis ont mené leurs premières frappes contre l'Iran. 8 juillet Lors du sommet de l'OTAN à Ankara, le président américain Donald Trump a annoncé que le mémorandum d'entente avec l'Iran n'était plus en vigueur. 13 juillet Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient pris le contrôle total du détroit d'Ormuz. 16 juillet Les États-Unis ont mené leur sixième nuit consécutive de frappes aériennes majeures contre l'Iran.

La position de Donald Trump et les menaces futures

La position du président américain Donald Trump reste très ferme. Il a clairement déclaré que la pression militaire se poursuivrait tant que Téhéran n'accepterait pas les nouvelles conditions de l'accord :

« Tant que l'Iran n'acceptera pas le nouvel accord de paix que nous avons proposé, nos attaques ne cesseront jamais. Si nécessaire, nous continuerons à cibler non seulement les installations militaires, mais aussi leurs centrales électriques et leurs ponts », avait déclaré le chef de la Maison Blanche.

Actuellement, les deux parties prétendent avoir causé des dommages importants à l'autre, mais ces informations n'ont pas encore été entièrement confirmées par des sources internationales indépendantes. La situation s'aggrave d'heure en heure et le risque d'une guerre à grande échelle dans la région augmente.