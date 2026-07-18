Lionel Scaloni dévoile son plan pour la finale contre l'Espagne

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Lionel Scaloni dévoile son plan pour la finale contre l'Espagne

L'équipe nationale d'Argentine affrontera l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026. Avant ce choc décisif, Lionel Scaloni a souligné que le jeu de l'adversaire n'est pas un secret pour son équipe, mais qu'il ne suffira pas de défendre pour l'emporter.

Selon le sélectionneur argentin, l'équipe doit limiter les points forts de l'Espagne tout en imposant son propre style de jeu à l'adversaire.

L'Espagne, une équipe déjà étudiée

Lionel Scaloni a révélé que le staff technique argentin avait commencé à analyser l'équipe nationale d'Espagne bien avant.

« Nous avions déjà analysé l'Espagne, car nous devions les affronter en mars », a déclaré le technicien lors de la conférence de presse.

Il a souligné que l'Argentine étudie tous les adversaires potentiels qu'elle pourrait rencontrer en Coupe du Monde depuis le mois de décembre.

C'est pourquoi l'attention ne s'est pas portée uniquement sur l'Espagne avant cette finale.

« Nous savons comment ils jouent »

Scaloni a affirmé que le style de jeu et les points forts de l'Espagne sont bien connus de la communauté du football.

« Ce n'est pas la meilleure approche de les réanalyser depuis le début. Nous savons très bien comment jouent les Espagnols et leurs points forts sont connus de tous », a-t-il ajouté.

L'Espagne se distingue par sa possession de balle, ses passes courtes et sa pression collective sur l'adversaire. L'Argentine tentera de limiter ces avantages autant que possible en finale.

L'Argentine ne se contentera pas de défendre

Scaloni a insisté sur le fait que stopper les attaques espagnoles n'est pas la seule mission de la finale.

« Nous allons essayer de neutraliser leurs points les plus dangereux. En même temps, nous devons imposer notre propre jeu à l'adversaire », a déclaré l'entraîneur.

Il a ajouté que l'Argentine utiliserait des méthodes tactiques jugées efficaces spécifiquement contre l'Espagne.

Par conséquent, les champions du monde en titre ne se contenteront pas d'attendre les erreurs de l'adversaire et tenteront de prendre l'initiative.

Un résultat historique attendu en finale

La finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Argentine aura lieu dans la nuit du 19 au 20 juillet.

La rencontre débutera à 00h00 (heure de Tachkent).

Si l'Argentine gagne, elle deviendra championne du monde pour la quatrième fois de son histoire. L'Espagne, quant à elle, entrera sur le terrain pour tenter de remporter son deuxième titre mondial.

La possession de balle espagnole l'emportera-t-elle, ou le plan de Scaloni offrira-t-il un nouveau sacre à l'Argentine ?

Lionel ScaloniArgentineEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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