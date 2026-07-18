Deschamps s'adresse aux joueurs avant son dernier match

L'équipe de France affrontera l'Angleterre pour tenter de terminer la Coupe du Monde 2026 avec une médaille. Ce match sera la dernière rencontre de Didier Deschamps en tant que sélectionneur national.

Avant ce match décisif, le technicien français a appelé ses joueurs à ne pas se laisser submerger par l'émotion et à se concentrer sur la conquête de la troisième place.

« Ce n'est pas un match amical »

Didier Deschamps a souligné qu'il ne fallait pas sous-estimer l'importance du match contre l'Angleterre.

« Nous devons tout donner et atteindre notre objectif. C'est une Coupe du Monde, pas un match amical », a déclaré le sélectionneur de la France.

Selon lui, les joueurs et le staff technique doivent utiliser toutes les opportunités pour terminer le tournoi sur une note positive.

Les deux équipes ont été éliminées en demi-finale

La France n'a pas réussi à atteindre la finale. L'Angleterre participe également au match pour la troisième place après une défaite tout aussi douloureuse.

« L'Angleterre ne voulait pas perdre en demi-finale, tout comme nous. Mais maintenant, les deux équipes sont là », a déclaré Deschamps.

Le technicien a noté que les joueurs doivent se concentrer sur la tâche à accomplir plutôt que de penser au résultat précédent.

L'unique objectif de la France est clair

Deschamps a souligné qu'il n'y a qu'une seule mission pour l'équipe : remporter la médaille de bronze de la Coupe du Monde.

« Nous devons concentrer notre attention sur un seul objectif : décrocher la troisième place », a-t-il déclaré.

Le match entre la France et l'Angleterre offre aux deux équipes l'opportunité de terminer le tournoi par une victoire et de préserver leur réputation auprès des fans.

Deschamps a également annoncé sa décision finale

Le sélectionneur de la France a confirmé que le match contre l'Angleterre serait son dernier à la tête de l'équipe nationale.

« Je sais que ce sera mon dernier match en tant que sélectionneur national. Je ne veux pas que quiconque pleure. La vie continue », a déclaré Deschamps.

Ainsi, le match contre l'Angleterre sera pour la France non seulement une chance de décrocher une médaille de bronze, mais aussi de conclure dignement l'ère Deschamps.