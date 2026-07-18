Tuchel assume toute la responsabilité après la défaite en demi-finale

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Tuchel assume toute la responsabilité après la défaite en demi-finale

Les décisions de Thomas Tuchel ont été vivement critiquées après la défaite 1-2 de l'Angleterre contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Le technicien allemand a déclaré ouvertement qu'il ne regrettait pas ses changements, mais qu'il n'éludait pas ses responsabilités.

Avant le match pour la troisième place contre la France, Tuchel a répondu aux critiques en défendant les décisions qu'il avait prises à ce moment-là.

« S'il faut prendre la responsabilité, je suis prêt »

Lors de la conférence de presse, Tuchel a exprimé sa volonté d'assumer la responsabilité des choix tactiques lors du match contre l'Argentine.

« Si quelqu'un doit assumer la responsabilité, je suis prêt à le faire. Si je dois signer un tel accord, je suis d'accord », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, l'entraîneur a souligné qu'il ne renoncerait pas à ses décisions sous la pression des critiques.

Tuchel ne regrette pas ses remplacements

Les changements défensifs effectués par Tuchel après que l'Angleterre ait pris l'avantage ont suscité de nombreuses questions.

Cependant, le technicien a déclaré qu'il avait senti la nécessité d'intervenir dans le jeu de l'équipe à ce moment-là.

« Je ne regrette pas les décisions que j'ai prises. J'ai senti que je devais changer quelque chose pour l'équipe », a déclaré Tuchel.

Selon lui, un entraîneur doit évaluer la situation pendant le match et prendre des décisions rapides.

Une décision basée sur l'intuition et l'expérience

Tuchel a souligné qu'il n'avait pas effectué les remplacements par hasard ou sous la pression.

« J'ai pris la décision en me basant sur mes sentiments, mon intuition et mon expérience. J'ai fait tout cela pour aider l'équipe et obtenir un résultat », a déclaré le sélectionneur de l'Angleterre.

Malgré cela, l'Angleterre a encaissé deux buts en fin de match et a été privée de la finale.

« Personne ne sait ce qu'une autre décision aurait donné »

Tuchel a également réagi aux alternatives proposées par les critiques.

À son avis, personne ne peut garantir que faire entrer d'autres joueurs ou changer de tactique aurait nécessairement donné un meilleur résultat.

« Personne ne sait quel résultat un autre remplacement ou un autre changement tactique aurait donné », a déclaré le technicien.

L'Angleterre attend maintenant le match contre la France

Après la défaite en demi-finale, l'équipe nationale d'Angleterre affrontera la France pour la troisième place de la Coupe du Monde.

Cette rencontre aura également une importance particulière pour Tuchel, car l'entraîneur a l'occasion de répondre aux critiques après le match contre l'Argentine par un résultat sur le terrain.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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