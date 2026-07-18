Le gouvernement irakien a annoncé la conclusion d'un accord officiel avec SpaceX, l'entreprise dirigée par Elon Musk. Selon cet accord, le système d'internet par satellite Starlink est officiellement autorisé à opérer sur le territoire national. Cette étape est considérée comme un tournant stratégique pour étendre les technologies numériques et l'accès au réseau mondial au Moyen-Orient. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations relayées par iXBT.com et citant Baligh Abu Kalal, président du comité exécutif de la Commission des médias et des communications d'Irak, la licence accordée permettra aux citoyens irakiens d'accéder à un internet sécurisé et à haut débit. Le représentant du gouvernement a exprimé sa confiance dans le fait que l'introduction de cette technologie modernisera radicalement l'infrastructure de télécommunications du pays.

Vers l'élimination de la fracture numérique

L'arrivée de Starlink sur le marché irakien est d'une grande importance, en particulier pour les zones reculées où l'internet par câble traditionnel ou les tours de téléphonie mobile ne sont pas disponibles. Actuellement, la mauvaise qualité de l'internet ou l'absence totale de connexion dans de nombreuses provinces isolées d'Irak reste l'un des problèmes majeurs. La technologie satellitaire servira à lever ces obstacles.

La déclaration officielle souligne que les tarifs de connexion devraient être abordables pour toutes les couches de la population. Bien que les équipements Starlink et l'abonnement mensuel soient considérés comme relativement coûteux dans d'autres régions, le gouvernement irakien pourrait avoir négocié des tarifs spéciaux ou des subventions.

Ce projet ouvre de nouvelles opportunités non seulement pour les utilisateurs ordinaires, mais aussi pour les systèmes d'éducation et de santé. Grâce à une connexion stable dans les écoles et les hôpitaux des zones reculées, il sera possible de développer l'enseignement à distance et les services de télémédecine. Cela devrait avoir un impact positif sur la situation socio-économique globale du pays.

Contexte régional et sécurité

Le gouvernement irakien a également accordé une attention particulière aux aspects de sécurité du réseau Starlink. Selon Baligh Abu Kalal, le système répond à toutes les normes de sécurité nécessaires et fonctionnera sous le contrôle de l'État. Cela est considéré comme crucial pour assurer la cybersécurité nationale.

Pour l'Ouzbékistan et d'autres pays d'Asie centrale, l'expansion de projets majeurs comme Starlink dans les régions voisines pourrait constituer une expérience intéressante. Actuellement, de nombreux pays en développement s'appuient sur les technologies satellitaires pour fournir un accès internet dans les zones au relief difficile.

En conclusion, le lancement de Starlink en Irak intégrera plus solidement le pays dans l'espace informationnel mondial. Des instructions détaillées sur l'achat des terminaux et la souscription au service devraient être publiées dans les mois à venir.