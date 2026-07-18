À 39 ans, Messi domine les statistiques de la Coupe du Monde 2026

·3·Sport
À 39 ans, Messi domine les statistiques de la Coupe du Monde 2026

Lionel Messi Malgré son âge, Lionel Messi joue un rôle décisif pour l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2026. À 39 ans, l'attaquant occupe la première place dans plusieurs indicateurs statistiques clés du tournoi.

Messi compte 8 buts à son actif. Il est en tête du classement des buteurs. Il occupe également la première place au classement combiné des buts et passes décisives avec 12 actions décisives.

L'attaquant argentin est également très actif dans la création d'occasions. Il a réussi 25 dribbles contre ses adversaires. Messi est premier dans ces deux catégories.

En termes de passes précises, il en totalise 19. Le nombre de ses tirs cadrés atteint 35, ce qui constitue également la meilleure performance du tournoi.

Les chiffres de Messi prouvent qu'il reste le joueur central de l'Argentine. Il orchestre les attaques, attire la défense adverse et prend ses responsabilités pour conclure les actions au moment opportun.

L'Argentine devrait affronter l'Espagne en finale. Ces statistiques confirment que l'équipe dépend largement de lui pour son animation offensive avant ce match décisif.

MessiLionel MessiArgentineCoupe du Monde 2026EspagneFinale
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Deschamps s'adresse aux joueurs avant son dernier matchDeschamps s'adresse aux joueurs avant son dernier matchAujourd'hui, 10:37Tuchel assume toute la responsabilité après la défaite en demi-finaleTuchel assume toute la responsabilité après la défaite en demi-finaleAujourd'hui, 10:17Lionel Scaloni dévoile son plan pour la finale contre l'EspagneLionel Scaloni dévoile son plan pour la finale contre l'EspagneAujourd'hui, 10:14Infantino souligne le rôle de Trump dans la Coupe du Monde 2026Infantino souligne le rôle de Trump dans la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 09:42Tajiyev critique sévèrement les joueurs de Pakhtakor après le derbyTajiyev critique sévèrement les joueurs de Pakhtakor après le derbyAujourd'hui, 09:37Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six moisMessi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six moisAujourd'hui, 09:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football