À 39 ans, Messi domine les statistiques de la Coupe du Monde 2026

Lionel Messi Malgré son âge, Lionel Messi joue un rôle décisif pour l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2026. À 39 ans, l'attaquant occupe la première place dans plusieurs indicateurs statistiques clés du tournoi.

Messi compte 8 buts à son actif. Il est en tête du classement des buteurs. Il occupe également la première place au classement combiné des buts et passes décisives avec 12 actions décisives.

L'attaquant argentin est également très actif dans la création d'occasions. Il a réussi 25 dribbles contre ses adversaires. Messi est premier dans ces deux catégories.

En termes de passes précises, il en totalise 19. Le nombre de ses tirs cadrés atteint 35, ce qui constitue également la meilleure performance du tournoi.

Les chiffres de Messi prouvent qu'il reste le joueur central de l'Argentine. Il orchestre les attaques, attire la défense adverse et prend ses responsabilités pour conclure les actions au moment opportun.

L'Argentine devrait affronter l'Espagne en finale. Ces statistiques confirment que l'équipe dépend largement de lui pour son animation offensive avant ce match décisif.