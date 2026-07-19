Jude Bellingham établit un résultat historique : les records d'Angleterre sont battus

La jeune star de l'équipe nationale d'Angleterre et du Real Madrid, Jude Bellingham, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football mondial. Le milieu de terrain a battu le record national en devenant le premier joueur anglais à marquer sept buts lors d'une seule Coupe du Monde. Avec ce résultat, il a surpassé les marques établies par les attaquants légendaires Gary Lineker et Harry Kane. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du match pour la troisième place contre l'équipe de France, qui s'est transformé en un festival de buts avec un score de 6:4, Bellingham a inscrit son but historique. Entré en jeu en fin de match, le joueur de 23 ans a conclu une superbe percée en solo par un but dans le temps additionnel. Ce but était sa septième réalisation dans ce tournoi.

Des légendes dépassées

Jusqu'à présent, le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur anglais lors d'un seul Mondial appartenait à Gary Lineker (Mexique 1986, 6 buts). Plus tard, Harry Kane avait égalé ce résultat lors du tournoi Russie 2018. Jude Bellingham a non seulement battu ce record, mais il a surpris tout le monde en le faisant depuis une position de milieu de terrain.

Le parcours de Bellingham dans ce tournoi a été très efficace. Il a marqué contre le Panama et la Croatie en phase de groupes, et a réussi des doublés contre le Mexique et la Norvège lors de la phase à élimination directe. L'ancien joueur Danny Murphy, dans une interview accordée à la BBC, a salué le sang-froid de Bellingham, le qualifiant de meilleur joueur anglais actuel.

Dans ce match, l'ailier d'Arsenal Bukayo Saka a également brillé. Il a enregistré son premier triplé du tournoi, contribuant grandement à la victoire de son équipe. Fait notable, Bellingham aurait pu tirer le penalty accordé en fin de match pour améliorer son record, mais il a laissé le ballon à son coéquipier Saka, lui permettant ainsi de réaliser son triplé.

Après le match, Bukayo Saka a commenté la situation : "Jude ne voulait pas tirer le penalty. Au contraire, il a été l'un des premiers à venir vers moi pour me dire : 'Vas-y, valide ton triplé'. Sa générosité est encore plus importante que la victoire."

Désormais, Jude Bellingham est mentionné au panthéon du football anglais aux côtés de grands noms comme Alan Shearer, Wayne Rooney et Sir Geoff Hurst. Marquer sept buts en un seul tournoi est un résultat que de nombreux attaquants légendaires n'ont jamais atteint au cours de toute leur carrière. Ce succès renforce encore la place de la star du Real Madrid dans le football mondial.