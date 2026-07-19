Une nouvelle ère pour l'IA : Current AI crée un réseau mondial ouvert à tous

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Une nouvelle ère pour l'IA : Current AI crée un réseau mondial ouvert à tous

Alors que les technologies d'IA évoluent rapidement, une grande partie de la population mondiale ne peut pas en profiter en raison des barrières linguistiques. L'organisation à but non lucratif Current AI a entrepris de résoudre ce problème en créant une infrastructure d'IA publique et gratuite, accessible à tous, à l'instar du World Wide Web. Cette initiative vise à mettre fin à l'hégémonie des entreprises privées dans le monde de l'IA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, le projet Current AI, fondé en février 2025 par Martin Tisne, a déjà obtenu des résultats significatifs. En collaboration avec la division Bhashini du gouvernement indien, l'organisation a présenté un appareil appelé Suno Sutra. Ce gadget de poche peut fournir des services d'IA dans 22 langues indiennes sans connexion Internet. Cela est vital, en particulier pour les travailleurs agricoles et les populations des régions isolées qui ne maîtrisent pas l'anglais.

Des intérêts privés aux intérêts publics

Actuellement, les principaux systèmes d'IA tels qu'OpenAI, Google et Anthropic appartiennent à des entreprises privées dont l'objectif principal est le profit. Ayah Bdeir, PDG de Current AI, souligne que si l'IA est une technologie qui transforme fondamentalement la vie humaine, une alternative publique et gratuite doit exister. Sinon, la moitié des langues du monde risquent de disparaître, car les grands modèles reposent principalement sur l'anglais.

Le projet dispose également d'une base financière solide. Alors que le gouvernement français a alloué 100 millions de dollars à Current AI, le montant total des investissements a atteint 400 millions de dollars avec le soutien d'organisations telles que la Ford Foundation, la MacArthur Foundation, DeepMind et Salesforce. Ayah Bdeir qualifie ces contributeurs de « parrains » plutôt que d'« investisseurs », car aucun retour financier n'est exigé.

La mission de préservation du patrimoine culturel

Bien que les grandes entreprises technologiques (Big Tech) s'efforcent de rendre leurs modèles multilingues, elles ne tiennent souvent pas compte de la culture et du contexte locaux. Current AI, en revanche, permet aux communautés locales de garder le contrôle sur leurs données. Selon Bdeir, la langue n'est pas seulement un moyen de communication, mais un pont qui transmet les connaissances, les traditions et l'identité de génération en génération. Si la technologie ne comprend pas la langue, elle ne peut pas préserver la culture.

L'organisation étend ses activités dans les domaines suivants :

  • L'octroi de 3,2 millions de dollars de subventions pour des projets d'IA entre quatre organisations ;
  • Le lancement d'un chatbot open source lors du sommet AI for Good à Genève ;
  • La création de matériel et de logiciels open source pour la communauté des développeurs.
L'objectif de Current AI est de transformer l'IA en un système ouvert à tous, sans restrictions et au service de l'intérêt général, tout comme Internet. Il s'agit d'une étape importante non seulement pour le développement technologique, mais aussi pour la préservation de la diversité culturelle dans le monde numérique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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